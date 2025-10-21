Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Астън Вила с ясно послание към феновете си преди мача с Макаби (Тел Авив)

Астън Вила с ясно послание към феновете си преди мача с Макаби (Тел Авив)

  • 21 окт 2025 | 17:11
  • 227
  • 0
Астън Вила с ясно послание към феновете си преди мача с Макаби (Тел Авив)

Английският Астън Вила предупреди феновете си да не показват политически символи, послания или знамена по време на мача от Лига Европа срещу Макаби Тел Авив през следващия месец. Мачът беше политизиран, след като консултативната група по безопасност на Бирмингам забрани на привържениците на израелския отбор да присъстват на стадиона, а от Макаби съобщиха, че ще откажат всички билети за гостуването на 6 ноември на "Вила Парк".

От Макаби (Тел Авив) сами отказаха билети за феновете си за мача с Астън Вила
От Макаби (Тел Авив) сами отказаха билети за феновете си за мача с Астън Вила

Днес от Астън Вила обявиха политиката си за продажба на билети за мача и предупредиха феновете си да не нарушават протоколите на УЕФА с показване на политически послания на стадиона. Те също така наложиха рестрикции за желаещите да закупят билети, тъй като само привърженици с предишна история на покупки отпреди настоящия сезон ще имат достъп до билети.

Клубът информира, че няма да продава билети за гостуващия сектор и предупреди привържениците да не препродават билетите си.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Мареска: Не съм мениджър, който наказва играчите

Мареска: Не съм мениджър, който наказва играчите

  • 21 окт 2025 | 15:47
  • 640
  • 0
Костакурта за Модрич: Милан не е имал лидер с такава харизма от твърде дълго време

Костакурта за Модрич: Милан не е имал лидер с такава харизма от твърде дълго време

  • 21 окт 2025 | 15:42
  • 613
  • 0
Чаби Алонсо: Ювентус е велик, да не забравяме историята

Чаби Алонсо: Ювентус е велик, да не забравяме историята

  • 21 окт 2025 | 15:31
  • 4005
  • 0
Куртоа защити поведението на Винисиус и нападна шефа на Ла Лига

Куртоа защити поведението на Винисиус и нападна шефа на Ла Лига

  • 21 окт 2025 | 15:23
  • 3905
  • 7
Нови проблеми в Ливърпул

Нови проблеми в Ливърпул

  • 21 окт 2025 | 15:15
  • 2369
  • 0
Реал Мадрид пусна нова жалба срещу мача на Барселона в Маями

Реал Мадрид пусна нова жалба срещу мача на Барселона в Маями

  • 21 окт 2025 | 14:43
  • 877
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 28880
  • 71
Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

  • 21 окт 2025 | 15:30
  • 8209
  • 4
Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

  • 21 окт 2025 | 15:12
  • 9684
  • 0
“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

  • 21 окт 2025 | 12:43
  • 13894
  • 2
БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

  • 21 окт 2025 | 13:07
  • 21353
  • 41
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 459696
  • 16