От Макаби (Тел Авив) сами отказаха билети за феновете си за мача с Астън Вила

Ръководството на Макаби (Тел Авив) реши да откаже билетите за собствените си фенове за мача от Лига Европа срещу Астън Вила на 6 ноември в Бирмингам, дори ако английските власти отменят решението се за забрана на достъпа на израелски граждани, съобщиха от клуба.

Забраната беше наложена поради опасения за безопасността, изразени от британската полиция, която посочи потенциални про-палестински протести извън стадион "Вила Парк“, след демонстрациите по време на последните квалификации за Световното първенство в Осло и Удине, където пък гостуваше израелският национален тим.

“От трудни уроци, които научихме, взехме решението да откажем всякакви билети, които се предлагат на нашите привърженици. И решението ни трябва да се разглежда в този контекст. Надяваме се, че обстоятелствата ще се променят и ще можем да играем двубой в приятелска и спортна среда в Бирмингам в близко бъдеще", се казва в становището на клуба от Тел Авив, цитирано от БТА.

Астън Вила взе решението да спре израелските фенове, обяснявайки го с инструкциите на Групата за безопасност (SAG), която отговаря за издаването на сертификати за сигурност за мачовете на "Вила Парк“.

Британската полиция консултира израелските власти за безредиците в дербито между Макаби и Апоел в Тел Авив

Полицията на Уест Мидландс описа мача като високорисков, като се позова на минали инциденти, включително сблъсъци на насилие и изстъпления от омраза, в които са участвали фенове на Аякс и Макаби Тел Авив преди мач през ноември 2024 г. в Амстердам. Израелският външен министър Гидеон Саар описа подобно становище като "срамно".

Подобни проблеми за Макаби (Тел Авив) се натрупаха доста, след като през уикенда дербито им с Апоел (Тел Авив) не се състоя заради инциденти преди началото му и сблъсъци с местните органи на реда.

Israeli Police cancelled the Tel Aviv derby tonight between Maccabi Tel Aviv Vs Hapoel Tel Aviv after a riot between rival fans broke out that posed a "risk to life"



According to Keir Starmer the Israeli Police are now Anti-Semitic pic.twitter.com/FRItLIJVSY — Cllr Martin Abrams 🕊️🍉 (@Martin_Abrams) October 19, 2025