Треньорът на Олимпиакос: Публиката ще ни даде сила срещу Барселона

Олимпиакос гостува на Барселона в мач от третия кръг на Шампионската лига. Треньорът на гръцкия тим Хосе Луис Мендилибар подчерта, че отборът му ще се бори за победа, вдъхновен от своята публика.

Ще промените ли нещо в подхода си към мача? Ще играете ли по същия начин, както в Гърция?

„Това е, което ви казах в началото. Нищо не променяме. Това е нашата идея. Няма да отстъпим. Ще вървим напред енергично. Всички знаят как играем и това няма да се промени изобщо.“

Познавате много добре историята на Барселона и важни играчи, които е имала, като Меси? Виждате ли някакви прилики преди мача с Олимпиакос?

„Както и да е, конкуренцията е много висока. Разбира се, такива явления като тези играчи трудно могат да се повторят. Важното е да се разграничим. Барселона е силен отбор. Разбира се, винаги ще има трудности да се отбележи гол. Важното е да се защитаваме правилно. Има изключителни играчи като Ямал, но той не е единственият. Има фантастични моменти с Ямал, който е отбелязал много голове, но и ние трябва да направим всичко правилно и да дадем най-доброто от себе си.“

Колко е важно за вас да се завърнете в Испания като треньор на Олимпиакос? И второ, какво очаквате от отбора си, за да се борите за резултат?

„Много е хубаво, че се връщам в родината си, за да играем в Барселона. Трябва да бъдем най-добрата версия на себе си, най-добрият Олимпиакос, който можем да покажем, но това няма да е достатъчно. Барселона също няма да трябва да е в най-добрата си форма, за да постигнем резултат. Трябва да направим всичко правилно и да не допускаме грешки.“

Фактът, че Барселона има отсъстващи играчи, играе ли някаква роля за вас?

„Барселона като отбор не е слаба сега, защото ще има много отсъстващи. Те са много силен отбор, но както и да е, най-важното е, че Ямал се завръща. Видяхме го и срещу Жирона, изглежда, че ще го видим и утре. Във всеки случай, в отборите, с които ще се изправим в следващия период, ще имаме много важни отбори като Барселона и Арсенал. Ние идваме с надеждата да спечелим. Знаем, че е трудно да спечелим в Барселона. Имаме тази воля. Искаме да изиграем добър мач. Имаме опции. Говорим само за играчите, но е много важно да споменем треньорите, които обикновено обвиняваме за грешки и ако отборът е загубил. Заслужава си да споменем Флик. Както и да е, с играчите, които има Барселона, може да стигне високо.“

Какъв е ключът за спирането на Педри?

„Ако го оставим да прави каквото си иска, какво ще стане? Имаме много различни сценарии. Нямаме само Педри за противник. На нивото, на което играе той, е като да забравяме останалите, но не е така. Педри играе в наказателното поле, извън наказателното поле, подава, тича повече от всички.“

Много пъти сте се изправяли срещу Барселона в Ла Лига. Помага ли ви това преди мача?

„Първоначално е различен мач, защото преди две-три сезона имахме Севиля, който беше последният ми отбор в Испания, и загубихме. След това повечето пъти, когато играхме срещу Барселона, беше по времето на Гуардиола, Меси, страхотния отбор, който имаше Барселона, и имахме много малки шансове да спечелим. От всички тези пъти, когато играхме, мисля, че спечелихме веднъж. Трудно е да ги победим, особено на техния терен. Идваме с желание. Хубавото на Олимпиакос е неговата публика, която никога не се отказва и винаги се надява и винаги иска да печели. Това е хубавото, което имаме като отбор. Нашите фенове са тук, за да ни помогнат и ние трябва да го направим и за тях. Публиката ни дава сила да продължим.“

За първи път ли има толкова много камери и журналисти на мач на чужд терен? Подготвяте ли някаква изненада, за да разстроите сънародниците си?

„Не, няма да кажа такова нещо. Тук съм и за добро, и за лошо. Каквото стане.“

Тази сутрин Флик каза, че го притеснява какво мисли внукът му, когато вижда как реагира в някои мачове, защото в 86 мача е получил един жълт картон и има две изгонвания в историята си. Какво бихте му предложили?

„И мен са ме изгонвали доста пъти. Аз се успокоих и с годините това играе роля. Зависи от много фактори. Няма общо само със съдията, но както и да е, не мисля, че ще го изгонят отново. Той е много интелигентен човек.“

Барселона има няколко загуби напоследък. Сега какви са шансовете ви?

„Казах го и преди. Сега, след като Барселона има две загуби, изглежда, че има много неща за обмисляне. Сега говорим за слабостите на Барселона. Начинът, по който играят, не се е променил от началото на сезона. Може би трябва да променят някои неща по отношение на играчите, защото имат много контузени, но разбира се, автоматизмите, които имат в системата си, могат да се загубят. Ясно е, защото защитата също трябва да бъде правилно планирана. Да не е твърде високо или твърде ниско. Със сигурност ще изиграят добър мач. Ще се опитат да имат повече притежание, да оказват натиск, а не да дават свобода.“

Има различни играчи, които са играли и в двата отбора, а и Валверде е бил начело на двата отбора. Разговаряли ли сте с някой от тях, за да ви предадат опита си?

„Не, не го правя. По принцип не питам, защото днес има 40 хиляди начина да научиш всичко за противника. Разговарям с Валверде, но не беше полезно да го питам за Барселона. Щяхме да говорим за Олимпиакос и за Атлетик.“

Смятате ли, че Барселона е фаворит за спечелване на Шампионската лига? Бихте ли посочили и други кандидати?

„Има много. Не знам кой може да е някой ваш съсед, Байерн, английски отбори. Мисля, че в днешно време възможностите да спечели някой Шампионската лига са по-големи за някои от другите. Има много кандидати, които са високо.“

Снимки: Gettyimages