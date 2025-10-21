Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волов (Шумен)
  3. Иван Станчев: Очаквам хубав мач

Иван Станчев: Очаквам хубав мач

  • 21 окт 2025 | 10:02
  • 402
  • 0

Волов-Шумен 2007 играе утре в Разград с Лудогорец III. Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

„Съперникът е неизменно сред водещите отбори в първенство. За всички е видно как се работи в клуба им. Нашият състав ще излезе срещу млади, селектирани, подготвени момчета, с амбиции да намерят мястото си в мъжкия футбол. Не отиваме обаче в Разград като обречени. Очаквам качествен двубой, надиграване на терена. Ако играем според възможностите си, можем да постигнем добър резултат“, коментира пред Sportal.bg Иван Станчев, президент на шуменски клуб.  

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Димитър Дерменджиев: Ямбол е в подем, а ние колебливи

Димитър Дерменджиев: Ямбол е в подем, а ние колебливи

  • 21 окт 2025 | 09:59
  • 308
  • 0
Димчо Ненов: Да продължим по същия начин

Димчо Ненов: Да продължим по същия начин

  • 21 окт 2025 | 09:56
  • 346
  • 0
Живко Желев: В подем са

Живко Желев: В подем са

  • 21 окт 2025 | 09:53
  • 335
  • 0
В Добрич ще се радват на осветление през пролетта

В Добрич ще се радват на осветление през пролетта

  • 21 окт 2025 | 09:53
  • 338
  • 0
Димитър Иванов: Мирчев сглоби боеспособен отбор

Димитър Иванов: Мирчев сглоби боеспособен отбор

  • 21 окт 2025 | 09:51
  • 360
  • 0
Господин Мирчев: Винаги гледат към върха

Господин Мирчев: Винаги гледат към върха

  • 21 окт 2025 | 09:29
  • 669
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Започна срещата в Бояна между БФС и Левски! Сираков, Боримиров и Вуцов са там

Започна срещата в Бояна между БФС и Левски! Сираков, Боримиров и Вуцов са там

  • 21 окт 2025 | 10:43
  • 1956
  • 7
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 456859
  • 16
Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

  • 20 окт 2025 | 23:34
  • 30228
  • 10
Шампионската лига се завръща ударно

Шампионската лига се завръща ударно

  • 21 окт 2025 | 05:01
  • 6598
  • 2
Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

  • 21 окт 2025 | 06:32
  • 2847
  • 4
Барселона ще търси задължителен успех над Олимпиакос

Барселона ще търси задължителен успех над Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 05:28
  • 3797
  • 8