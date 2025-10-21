Иван Станчев: Очаквам хубав мач

Волов-Шумен 2007 играе утре в Разград с Лудогорец III. Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

„Съперникът е неизменно сред водещите отбори в първенство. За всички е видно как се работи в клуба им. Нашият състав ще излезе срещу млади, селектирани, подготвени момчета, с амбиции да намерят мястото си в мъжкия футбол. Не отиваме обаче в Разград като обречени. Очаквам качествен двубой, надиграване на терена. Ако играем според възможностите си, можем да постигнем добър резултат“, коментира пред Sportal.bg Иван Станчев, президент на шуменски клуб.