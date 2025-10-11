Волов Шумен 2007 надви Устрем

Волов Шумен 2007 спечели с 4:3 срещу гостуващия му Устрем (Дончево). Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига. Стана двуостър двубой, с доста голови положения. Димитър Игнатовски даде добър аванс на домакините с головете си в 11-а и 21-ата минута. Виктор Христов върна интригата с попадение в 34-ата минута за 2:1. Алекс Наков обаче вкара трети гол за Волов, 180 секунди преди почивката. Христов пак намали, този път от дузпа в 53-ата минута. В 65-ата обаче играещия треньор Цветан Илиев покачи на 4:2. Иван Цачев фиксира окончателното 4:3 с гол от центъра на терена.