Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България посреща световния рекордьор Карлос Насар
  1. Sportal.bg
  2. Волов (Шумен)
  3. Волов Шумен 2007 надви Устрем

Волов Шумен 2007 надви Устрем

  • 11 окт 2025 | 22:05
  • 297
  • 0
Волов Шумен 2007 надви Устрем

Волов Шумен 2007 спечели с 4:3 срещу гостуващия му Устрем (Дончево). Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига. Стана двуостър двубой, с доста голови положения. Димитър Игнатовски даде добър аванс на домакините с головете си в 11-а и 21-ата минута. Виктор Христов върна интригата с попадение в 34-ата минута за 2:1. Алекс Наков обаче вкара трети гол за Волов, 180 секунди преди почивката. Христов пак намали, този път от дузпа в 53-ата минута. В 65-ата обаче играещия треньор Цветан Илиев покачи на 4:2. Иван Цачев фиксира окончателното 4:3 с гол от центъра на терена.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

България 1:5 Турция, спасяване на вратаря на гостите

България 1:5 Турция, спасяване на вратаря на гостите

  • 11 окт 2025 | 23:15
  • 141773
  • 317
Лудогорец III с категоричен успех

Лудогорец III с категоричен успех

  • 11 окт 2025 | 21:55
  • 428
  • 0
Созопол победи Асеновец

Созопол победи Асеновец

  • 11 окт 2025 | 21:46
  • 362
  • 0
Секирово и Димитровград не вкараха гол

Секирово и Димитровград не вкараха гол

  • 11 окт 2025 | 21:37
  • 483
  • 0
Десет от Розова долина спечелиха в Куклен

Десет от Розова долина спечелиха в Куклен

  • 11 окт 2025 | 21:27
  • 765
  • 0
Хикс в Смолян

Хикс в Смолян

  • 11 окт 2025 | 21:21
  • 420
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България 1:5 Турция, спасяване на вратаря на гостите

България 1:5 Турция, спасяване на вратаря на гостите

  • 11 окт 2025 | 23:15
  • 141773
  • 317
Квалификациите за Мондиал 2026: Албания шокира Сърбия, Кристиано Ронадло изпусна дузпа!

Квалификациите за Мондиал 2026: Албания шокира Сърбия, Кристиано Ронадло изпусна дузпа!

  • 11 окт 2025 | 23:19
  • 22065
  • 5
Испания 2:0 Грузия, Оярсабал вкара от фаул

Испания 2:0 Грузия, Оярсабал вкара от фаул

  • 11 окт 2025 | 22:47
  • 4031
  • 3
Следете на живо с нас посрещането на рекордьора Карлос Насар

Следете на живо с нас посрещането на рекордьора Карлос Насар

  • 11 окт 2025 | 23:08
  • 4024
  • 3
Естония 0:2 Италия

Естония 0:2 Италия

  • 11 окт 2025 | 21:48
  • 2841
  • 2
Славия обяви официално наследника на Заги

Славия обяви официално наследника на Заги

  • 11 окт 2025 | 18:51
  • 16529
  • 30