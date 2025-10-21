Популярни
Рилски спортист се извини за ситуацията с имената преди мача с Черно море

  • 21 окт 2025 | 00:24
  • 91
  • 0

Баскетболният Рилски спортист в лицето на президента на клуба инж. Петър Георгиев се извини официално на отбора на Черно море Тича за ситуация, възникнала преди днешния двубой между двата тима в "Арена СамЕлион" от Националната баскетболна лига (НБЛ).

Играчите на Черно море бяха представени като риби в "Арена СамЕлион"
"Баскетболен клуб Рилски спортист и лично инж. Петър Георгиев, президент на клуба, поднасят своите искрени извинения на отбора на Черно море Тича, на треньорския щаб, състезателите и привържениците им за неуместната ситуация, възникнала преди срещата между двата отбора в "Арена СамЕлион".

По време на представянето на съставите на таблото в залата вместо имената на гостуващия отбор бяха изписани наименования на риби – неуместна шега, която е резултат от лична инициатива на служител, отговарящ за визуализацията на мача. Тази постъпка по никакъв начин не отразява позицията и ценностите на клуба, нито отношението му към съперниците в Националната баскетболна лига.

Ръководството на БК Рилски спортист предприе незабавни дисциплинарни мерки – лицето ще бъде санкционирано с финансова глоба и ще получи официално предупреждение съгласно вътрешните правила. Клубът и неговият президент изразяват уважението си към всички отбори в лигата и подчертават, че феърплеят, спортният дух и взаимното уважение са основни принципи, които винаги ще бъдат водещи за Рилски спортист", се казва в официалното извинение, публикувано на уебсайта на самоковския клуб.

Снимки: Sportal.bg

