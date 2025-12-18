Берое представи нов американец

Отборът на Берое Стара Загора представи като ново попълнение. Това е американското крило Дейлън Уилямс, който за последно беше част от шотландския Каледония Гладиаторс.

"Добре дошъл в зеленото семейство! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип!", написаха от клуба при представянето на играча.

Американецът е на 24 години и е висок 202 см. На колежанско ниво преминава през отборите на Унив. Кливланд Стейт, Южен Айдахо и Унив. Тексас - Рио Гранде Вали. Професионалната му кариера започва в България, носейки екипа на Академик Бултекс 99. В 27 срещи за пловдивчани записва средни показатели от 13.0 точки, 7.4 борби, 2.1 асистенции. За последно бе част от шотландския Каледония Гладиаторс.

Утре вечер Берое приема Ботев Враца в среща от 12-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Двубоят в зала "Общинска" започва в 19:30 часа. До този момент Берое е с актив от 4 победи и 6 загуби, а Ботев е с 5 победи и 5 загуби.