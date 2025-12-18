Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Берое представи нов американец

Берое представи нов американец

  • 18 дек 2025 | 17:17
  • 209
  • 0
Берое представи нов американец

Отборът на Берое Стара Загора представи като ново попълнение. Това е американското крило Дейлън Уилямс, който за последно беше част от шотландския Каледония Гладиаторс.

"Добре дошъл в зеленото семейство! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип!", написаха от клуба при представянето на играча.

Американецът е на 24 години и е висок 202 см. На колежанско ниво преминава през отборите на Унив. Кливланд Стейт, Южен Айдахо и Унив. Тексас - Рио Гранде Вали. Професионалната му кариера започва в България, носейки екипа на Академик Бултекс 99. В 27 срещи за пловдивчани записва средни показатели от 13.0 точки, 7.4 борби, 2.1 асистенции. За последно бе част от шотландския Каледония Гладиаторс.

Утре вечер Берое приема Ботев Враца в среща от 12-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Двубоят в зала "Общинска" започва в 19:30 часа. До този момент Берое е с актив от 4 победи и 6 загуби, а Ботев е с 5  победи и 5 загуби.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Гергана Иванова с Роял Касторс Брен продължава към осминафиналите на Еврокъп

Гергана Иванова с Роял Касторс Брен продължава към осминафиналите на Еврокъп

  • 18 дек 2025 | 11:15
  • 838
  • 0
НБА глоби Удока с 25 000 долара

НБА глоби Удока с 25 000 долара

  • 18 дек 2025 | 10:41
  • 588
  • 0
Мемфис се справи с Минесота

Мемфис се справи с Минесота

  • 18 дек 2025 | 10:38
  • 541
  • 0
Джош Гиди и Коби Уайт поведоха Булс към успех срещу Кавалиърс

Джош Гиди и Коби Уайт поведоха Булс към успех срещу Кавалиърс

  • 18 дек 2025 | 09:45
  • 2070
  • 0
Тодор Тодоров: Държах на полувремето да запазим разлика над 20 точки

Тодор Тодоров: Държах на полувремето да запазим разлика над 20 точки

  • 18 дек 2025 | 08:55
  • 749
  • 0
Борислав Младенов най-резултатен при нова победа на Виена Баскет

Борислав Младенов най-резултатен при нова победа на Виена Баскет

  • 18 дек 2025 | 08:41
  • 788
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

  • 18 дек 2025 | 15:36
  • 28072
  • 53
Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 36989
  • 102
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 60030
  • 130
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 33148
  • 44
В Ман Сити са все по-сигурни, че Пеп си тръгва, а фаворитът за негов заместник е изненадващ

В Ман Сити са все по-сигурни, че Пеп си тръгва, а фаворитът за негов заместник е изненадващ

  • 18 дек 2025 | 15:05
  • 15252
  • 23
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
  • 23976
  • 23