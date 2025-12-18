Локомотив Пд с благотворителна инициатива за мача с Балкан

Отборът на Локомотив Пловдив съобщи за благотворителна инициатива, която ще направи на следващия си домакински мач.

"В духа на Коледа БК Локомотив Пловдив организира благотворителната инициатива "Донеси играчка, подари усмивка“. Призоваваме всички привърженици на баскетбола, които ще присъстват на мача БК Локомотив Пловдив – БК Балкан Ботевград на 23.12 (вторник) от 19:15 ч., да донесат със себе си плюшена играчка. Преди началото на срещата ще имате възможност да я хвърлите на паркета, а събраните играчки ще бъдат дарени на деца в неравностойно положение. Нека заедно покажем, че баскетболът е не само игра, а и сърце. Една играчка може да донесе усмивка, а една усмивка – надежда. Очакваме ви в залата!", написаха от Локо в профилите си в социалните мрежи.