  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Теглят жребия за Купата на България утре

Теглят жребия за Купата на България утре

  • 18 дек 2025 | 18:09
  • 384
  • 0
Теглят жребия за Купата на България утре

От БФБаскетбол обявиха, че утре ще бъде изтеглен жребият за Купата на България.

"Жребият за квалификациите в турнира efbet Купа България 2026 ще се проведе в петък (19 декември). Той ще започне в 11.00 ч. и ще бъде в конферентната зала на зала “Триадица”, в София.

Жребият за квалификациите в турнира ще бъде пълен, недирижиран. Срещите ще се играят на разменено гостуване, като тимът с по-предно класиране ще бъде домакин на втория мач на 28 януари. Тези двубои ще започнат на 7 януари 2026 г.

За три места във Финалната осмица ще се борят шест състава. Това са Ботев 2012 Враца, Миньор 2015, Берое Стара Загора, Академик Бултекс 99, Левски и Шумен.

Във Финалната осмица на турнира за efbet Купа на България ще бъдат още евроучастниците Рилски спортист, Спартак Плевен и Балкан, носителят на трофея от миналия сезон Черно море Тича и най-високо класираният тим след първия етап в Sesame НБЛ извън вече споменатите - Локомотив Пловдив.

Финалната осмица за efbet Купа на България ще бъде в периода от 19 до 22 февруари 2026 г., а домакинът на събитието ще бъде обявен официално утре.
Жребият за квалификациите в турнира ще бъде предаван пряко в каналите на БФБаскетбол във Фейсбук и Уоutube.com.", написа от федерацията по баскетбол в профилите си в социалните мрежи.

