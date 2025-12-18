Популярни
  Организаторите на проекта НБА Европа засега не са проявили интерес към нито един сръбски клуб

  • 18 дек 2025 | 16:05
Организаторите на проекта НБА Европа засега не са проявили интерес към нито един сръбски клуб

Новият селекционер на националния отбор на Сърбия по баскетбол за мъже и наставник на турския Бешикташ Душан Алимпиевич заяви, че организаторите на подготвяния проект НБА Европа засега не са проявили интерес към нито един сръбски клуб.

Алимпиевич беше попитан за мнението си по въпроса, който вълнува баскетболна Европа, след загубата на Бешикташ от Лондон Лайънс в турнира Еврокъп с 96:98 след продължение в сряда вечер.

„Мисля, че трябва да говорим за НБА Европа друг път. Днес играхме мач от турнира Еврокъп, който се провежда под егидата на Евролигата. Както виждате, Бешикташ е свързан с Евролигата чрез Еврокъп. Затова ще направим всичко, на което сме способни в Еврокъп. Когато НБА дойде в Европа, тогава можем да говорим по тази тема“, коментира специалистът, цитиран от изданието Eurohoops.net.

„Изглежда, че те не изглеждат склонни да включат много отбори. Например, не съм видял да проявяват интерес към нито един сръбски клуб, така че не съм сигурен какъв проект ще бъде това. Ще видим“, добави Душан Алимпиевич.

