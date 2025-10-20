Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Киву отписа Тюрам за сблъсъка между Наполи и Интер

Киву отписа Тюрам за сблъсъка между Наполи и Интер

  • 20 окт 2025 | 21:40
  • 1704
  • 0

Наставникът на Интер Кристиан Киву призна, че нападателят на тима Маркюс Тюрам няма да се възстанови от контузията си навреме за съботния сблъсък с Наполи, в който “нерадзурите” са гости

Лаутаро Мартинес е добре и вече няма проблемите отпреди мача с Рома. Освен това оздравя от своята настинка, така че е добре възстановен. Маркюс обаче се нуждае от още няколко дни и няма да бъде в Неапол. Разочарован съм, защото Маркюс е важен играч и не заслужаваше това отсъствие, защото беше в страхотна форма. Мисля, че ще поднови тренировки след мача с Наполи. Не знам дали ще е готов за двубоя с Фиорентина, или за този след това, защото трябва да бъдем много внимателни. Що се отнася до вратарския пост, утре титуляр ще бъде Ян Зомер”, коментира пред “Скай Спорт” и на пресконференция Киву, който говори и за утрешното гостуване на белгийския Роял Юнион СЖ в Шампионската лига.

“Длъжни сме да мислим мащабно. Имаме клуб, който ни подкрепя и трябва да бъдем най-добрата ни версия, за да можем да играем във всички турнири през пролетта. Необходимо е да поддържаме нашия ентусиазъм и да се опитваме да избягваме спънки. Показваме добри изяви и имаме амбицията да продължим напред по същия път от последните седмици. Роял Юнион са много агресивен тим, който обича да пресира високо по терена. Не знам дали ще бъде така и срещу нас, но не мисля, че напълно ще променят своята идентичност. Те вече спечелиха три точки в Шампионската лига, а и са лидери в своето първенство. Разгромът от Нюкасъл е нещо, което може да се случи на всеки, така че това е един силен и много агресивен отбор.

Гледаме мач за мач, а ШЛ не бива да бъде подценявана. Знаем какво означава да играем н този турнир и трябва да почетем нашата история. През последните три години тези момчета достигнаха два финала, а това не е малко постижение. Има отбори, които не са го постигали от 30 години насам, камо ли да го направят два пъти за три сезона. Подхождаме към този мач с максимални отговорност и концентрация. Доволен съм от това, което правят моите играчи. Те се опитват да направят силен сезон, защото имат амбицията да останат на високо ниво”, добави румънският специалист.

