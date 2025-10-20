Сескс обясни за скрития коз на М-Спорт в Саудитска Арабия

Рали „Саудитска Арабия“ ще е финалната надпревара в Световния рали шампионат тази година и нито един от пилотите няма достатъчно информация за характеристиките и етапите в новото състезание.

С едно изключение – Насър Ал-Атия, катарската звезда с пет победи в рали „Дакар“, който има и 20 рали титли на Близкия изток. Ако има някой, който е наясно какво да очакваме в рали „Саудитска Арабия“, то това е Насър.

В Саудитска Арабия за М-Спорт ще кара и Мартинс Сескс, който хвърли светлина върху това как тимът ще подходи към новото рали.

„Тъй като нямаме възможност за тест преди старта на ралито, ще трябва да се адаптираме към условията, които ще ни чакат в ралито – обясни Мартинс. – Ще е важно да научим колкото се може повече в хода на шейкдауна.

Nasser Al-Attiyah se da el gustazo de regresar al #WRC con un Rally1 antes del #Dakar 2026 https://t.co/yCCbTLGSRG pic.twitter.com/PTC5sh7nG8 — Iván Fernández (@fernischumi) October 13, 2025

„Също така, вярвам, че участието на Насър Ал-Атия ще е много важно, той има огромен опит в ралитата в този регион и това ще е сериозен бонус за М-Спорт.“

М-Спорт ще участва с четири коли в ралито, като освен Ал-Атия и Сескс, там ще стартират и титулярите Грегоар Мюнстер и Джошуа Макърлийн.

Рали „Саудитска Арабия“ ще се проведе от 26 до 29 ноември, като с оглед на разликите в шампионата, то най-вероятно битката за световната титла ще се реши там.

