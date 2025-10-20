Популярни
Защитник на Евертън ще се подложи на операция

  • 20 окт 2025 | 20:25
  • 671
  • 1

Централният защитник на Евертън Джарад Брантуейт ще се подложи на операция на подколянното сухожилие във вторник, след като положението му се е влошило, съобщиха от клуба от Премиър лийг. Английският национал, който изигра 65 мача в елита в последните два сезона, е извън терените от август насам. 23-годишният футболист подписа нов договор с “карамелите” през юли до 2030-а.

"След консултация със специалист бе решено защитникът да се подложи на хирургическа интервенция, за да се реши проблема. Брантуейт ще започне програма за рехабилитация под наблюдението на медицинския щаб на клуба след операцията", заявиха от Евертън в позиция.

Тимът има 11 точки след 8 мача във Висшата лига и в неделя ще домакинства на Тотнъм в следващия кръг.

