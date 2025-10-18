Популярни
11-те на Лудогорец и Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 16:34
  • 546
  • 0

Лудогорец и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Срещата в Разград стартира в 17:30 часа, а главен съдия ще бъде Любослав Любомиров.

Двата тима се намират в горната половина на таблицата, но ситуацията в клубовете е доста различна. Домакините към момента са трети, на 4 точки от първия Левски и на една от втория ЦСКА 1948. “Орлите” обаче са с мач по-малко, който предстои да изиграят. Разградчани са единственият отбор, който все още не познава вкуса на загубата през този сезон, но има три равенства в последните си пет мача. Миналия кръг “зелените” направиха 0:0 с ЦСКА и сега ще искат да се върнат на победния път. Спартак от своя страна е осми и след лошия старт на сезона “соколите” успяха да се вдигнат. Те са в серия от четири поредни мача без загуба, но записаха две равенства последните два кръга. Преди почивката за националните отбори те врътнаха хикс с ЦСКА 1948, а преди това направиха равен и със Славия.

ЛУДОГОРЕЦ - СПАРТАК (ВАРНА)

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 3. Недялков, 4. Алмейда, 24. Вердон, 17. Сон, 30. Нареси, 26. Калоч, 14. Станич, 37. Текпетей, 11. Видал, 10. Машадо

СПАРТАК (ВАРНА): 23. Ковальов, 50. Будинов, 3. Петрашило, 44. Грънчов, 88. Йорданов, 90. Стояновски, 19. Янчев, 8. Иванов, 8. Иванов, 7. Коуто, 21. Шанди,

