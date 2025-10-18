Гьоко: Точката е голяма, агитката е най-големият подарък

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски даде мнението си след равенството 1:1 срещу Лудогорец в Разград. Опитният специалист похвали агитката на "соколите".

"Какво разочарование да има? Играхме срещу 14-кратен шампион на България, велик отбор, голям клуб, на всяка позиция имат силни футболисти, не знаеш кой е по-добър. Играем футбол, бързо нападаме. Нормално е, те имаха сериозни голови положения, но имахме и ние. Имахме 5-6 стопроцентови ситуации. Най-важното е, че точката срещу Лудогорец е голяма. Но и показахме, че можем да играем срещу всеки отбор. Лудогорец последните 30 минути играеше с четирима нападатели, много офанзивно, това беше супер ситуация за нас да вкараме втори гол. Не съм разочарован, още веднъж ще кажа.

Да, можехме да спечелим, но не атакуваме титлата, не атакуваме медалите, желанието е да сме спокойни, в средата на таблицата. Соколи, не знам как да ви се отблагодаря! Феновете дават цялото си сърце. Това е най-големият подарък за нас. Безкрайно съм щастлив за това. Не сме първи, не сме и последни. Дойдохме в началото на сезона без генерален спонсор. БФС трябва да ни подкрепи, ние не отказваме, не казваме, че няма да платим парите - ще съберем парите и ще ги платим. Убеден съм, че БФС ще ни помогне. Имаме футболисти при младежите, които биха Чехия, надявам се, че няма да ги спрем да играят и ще ни бъде помогнато", каза Гьоко Хаджиевски на "Хювефарма Арена".

