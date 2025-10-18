Шанде: Това равенство е много важно за нас

Крилото на Спартак (Варна) Шанде не скри радостта си след равенството с Лудогорец (1:1) в Разград. Бразилецът откри резултата на стадион "Хювефарма Арена" в 26-ата минута, но през второто полувреме Петър Станич (50') изравни за шампионите.

"Радвам се, че помогнах на отбора с гола, който отбелязах. Това равенство е много важно за нас. Надяваме се, че това ще ни помогне за двубоя със следващия ни опонент. Работя много, за да изпитам тези моменти. Помагам на отбора не само с головете, но и с работата, която върша генерално във всеки мач", каза Шанде.