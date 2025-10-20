Венгер: Глен Ходъл е в топ 10 на играчите, които съм ръководил

Бившият мениджър на Арсенал Арсен Венгер, който в момента е директор на развитието на световния футбол към ФИФА, се върна назад във времето по повод мача между Монако и Тотнъм от Шампионската лига, който ще се играе в сряда.

Французинът говори пред вестник "Екип" за периода, в който водеше Монако (1987-1990), като той е в основата на трансфера на Глен Ходъл от Тотнъм. Англичанинът играе година и половина за монегаските и оставя отлични впечатления, въпреки че е преследван от контузии.

"Той беше изключителен футболист заради визията си за играта и качеството на пасовете и двата крака. Знаете ли, Глен е в Топ 10 на играчите, които съм ръководил, като съм имал шанса да работя с немалко добри", казва с усмивка френският специалист.

Тогава Венгер гледа много мачове на Ходъл на видео и възкликва: "По дяволите, този пич какви пасове дава!"

Глен Ходъл става шампион с Монако през 1988 и вкарва 30 гола през престоя си, а треньорът си спомня, че младият Джордж Уеа е бил много привързан към англичанина и винаги е питал кога се връща при контузиите на англичанина.

От това време са известни и посещенията на Ходъл със сънародника му Марк Хейтли в баровете в събота вечер. "След мачовете двамата отиваха да пият. Не можех да направя нищо, защото английската традиция тогава беше "и да паднем, и бием, пак ще се напием".

Снимки: Gettyimages