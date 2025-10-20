Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Шампионска лига
  3. Венгер: Глен Ходъл е в топ 10 на играчите, които съм ръководил

Венгер: Глен Ходъл е в топ 10 на играчите, които съм ръководил

  • 20 окт 2025 | 16:22
  • 208
  • 0
Венгер: Глен Ходъл е в топ 10 на играчите, които съм ръководил

Бившият мениджър на Арсенал Арсен Венгер, който в момента е директор на развитието на световния футбол към ФИФА, се върна назад във времето по повод мача между Монако и Тотнъм от Шампионската лига, който ще се играе в сряда.

Французинът говори пред вестник "Екип" за периода, в който водеше Монако (1987-1990), като той е в основата на трансфера на Глен Ходъл от Тотнъм. Англичанинът играе година и половина за монегаските и оставя отлични впечатления, въпреки че е преследван от контузии.

"Той беше изключителен футболист заради визията си за играта и качеството на пасовете и двата крака. Знаете ли, Глен е в Топ 10 на играчите, които съм ръководил, като съм имал шанса да работя с немалко добри", казва с усмивка френският специалист.

Тогава Венгер гледа много мачове на Ходъл на видео и възкликва: "По дяволите, този пич какви пасове дава!"

Глен Ходъл става шампион с Монако през 1988 и вкарва 30 гола през престоя си, а треньорът си спомня, че младият Джордж Уеа е бил много привързан към англичанина и винаги е питал кога се връща при контузиите на англичанина.

От това време са известни и посещенията на Ходъл със сънародника му Марк Хейтли в баровете в събота вечер. "След мачовете двамата отиваха да пият. Не можех да направя нищо, защото английската традиция тогава беше "и да паднем, и бием, пак ще се напием".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Станимир Стоилов посочи причините за първата загуба на Гьозтепе

Станимир Стоилов посочи причините за първата загуба на Гьозтепе

  • 20 окт 2025 | 15:39
  • 761
  • 0
Защитник на Милан предотврати жълт картон на героя Леао

Защитник на Милан предотврати жълт картон на героя Леао

  • 20 окт 2025 | 15:38
  • 2735
  • 0
Директор на Фиорентина за дузпата на Милан: Това беше отвратителна и скандална сцена

Директор на Фиорентина за дузпата на Милан: Това беше отвратителна и скандална сцена

  • 20 окт 2025 | 15:22
  • 2585
  • 0
Фермин Лопес: Скоро Барселона ще се завърне към най-добрата си версия

Фермин Лопес: Скоро Барселона ще се завърне към най-добрата си версия

  • 20 окт 2025 | 15:14
  • 482
  • 0
Флик: Надявам се Рафиня и Феран Торес да са готови за Ел Класико, Барселона ме промени напълно

Флик: Надявам се Рафиня и Феран Торес да са готови за Ел Класико, Барселона ме промени напълно

  • 20 окт 2025 | 15:02
  • 4743
  • 8
Де Лихт разкри кои слаби звена на Ливърпул е използвал Манчестър Юнайтед

Де Лихт разкри кои слаби звена на Ливърпул е използвал Манчестър Юнайтед

  • 20 окт 2025 | 14:42
  • 1182
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Арда и Септември, домакините се завръщат в Кърджали

11-те на Арда и Септември, домакините се завръщат в Кърджали

  • 20 окт 2025 | 16:26
  • 582
  • 0
Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 15976
  • 20
Национал с тежка контузия

Национал с тежка контузия

  • 20 окт 2025 | 13:07
  • 13372
  • 1
Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 24140
  • 62
Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

  • 20 окт 2025 | 12:45
  • 17692
  • 7
Григор Димитров се срина с пет места

Григор Димитров се срина с пет места

  • 20 окт 2025 | 10:19
  • 7953
  • 5