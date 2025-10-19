Популярни
Монако продължи с грешките и при новия треньор

  • 19 окт 2025 | 01:49
  • 76
  • 0
Отборът на Монако не успя да спечели в трети пореден мач от френската Лига 1. Този път монегаските направиха равен 1:1 срещу предпоследния Анже. Монегаските от своя пропуснаха възможността да се изкачат в топ 4 на класирането.

Фоларин Балогун изведе момчетата от Княжеството в 72-рата минута, но те не съумяха да задържат аванса си и допуснаха изравняване в 85-ата минута, когато гол за домакините вкара Сидики Шериф.

Така бронзовите медалисти от миналия сезон не успяха да спечелят отново, въпреки че в разгара на паузата за националните отбори те получиха нов старши треньор в лицето на 38-годишния Себастиан Поконьоли, който трябваше да върне тима си към победите.

Монако назначи Поконьоли
Все пак той ще може да запише дебютна победа срещу актуалния носител на Лига ЕвропаТотнъм – в срещата от 3-тия кръг на основната схема на Шампионската лига в средата на следващата седмица. Този мач предстои на 22-ри октомври (сряда) от 22:00 часа българско време.

