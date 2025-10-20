Юха Канкунен повтори историческото постижение на Томи Макинен

4-кратният световен рали шампион Юха Канкунен вече има световна титла и като шеф на отбор - в неделя Тойота си гарантира деветата световна титла при производителите в WRC, която е и пета поредна за марката.

Една от световните титли на Юха е точно с Тойота - през 1993 година със Селика от група А, а тогава японците взеха и втората си световна титла при конструкторите. Преди Канкунен това успя да постигне друг 4-кратен световен шампион - Томи Макинен взе четири поредни титли като пилот с Мицубиши, но пък като шеф на отбор триумфира с Тойота - отборът, който той изгради във Финландия.

Toyota sealed its fifth consecutive WRC manufacturers’ crown at Central European Rally - a triumph deputy team principal Juha Kankkunen described as “an incredible season” for the Japanese marque.https://t.co/p5h7ySWZsB pic.twitter.com/3u9iMPwFQE — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 20, 2025

Ожие: Не искам да ходя в Саудитска Арабия

Тойота доминира този сезон в WRC - 11 победи в 12 ралито до момента, а трима от пилотите на тима са фаворити за световната титла: Елфин Еванс, Себастиен Ожие и Кале Рованпера.

“Титлата при конструкторите дойде в първия ми сезон като шеф на тима - обясни Канкунен, чиято длъжност е заместник-шеф на тима, като той замества Яри-Мати Лапвала в голяма част от ралитата тази година. - Мога само да се радвам на това. Всичките ми титли досега бяха като пилот, тази ми е първата като шеф на отбор.

“Отборният дух е най-важен, в тима работят 180 човека, всички трябва да са мотивирани и в добро настроение - от пилотите до последния механик. Ние успяваме да го постигнем и това е най-важното.”

Рованпера спечели рали „Централна Европа“, титла за Тойота

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages