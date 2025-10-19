Астън Вила продължи прогреса за сметка на Тотнъм

Астън Вила записа трета поредна победа в първенството и пета поредна във всички турнири. Бирмингамци стигнаха до обрат и успех с 2:1 при гостуването си на Тотнъм. “Шпорите” поведоха с ранен гол на Родриго Бентанкур. Морган Роджърс изравни в 27-ата минута, а Емилиано Буендия се разписа в 77-ата минута.

Капитанът на Тотнъм Кристиан Ромеро получи контузия на загрявката и бе заменен от Кевин Дансо. Самата среща започна отлично за лондончани. Защитата на гостите не се справи добре след ъглов удар и Палиня намери Бентанкур, който с удар от въздуха откри резултата. Домакините доминираха в началото и бързо стигнаха и до втори гол, но попадението на Кудус не бе зачетено поради засада.

HUGE win on the road ✊ pic.twitter.com/ztetFkIZCf — Aston Villa (@AVFCOfficial) October 19, 2025

Под изпипващия се дъжд в Северен Лондон Вила изравни играта, а удар на Мати Кеш мина покрай вратата. Бирмингамци обаче допускаха доста грешки, но съперникът им не се възползва от това. Одоберт на два пъти завърши неточно. В 37-ата минута Морган Роджърс получи топката и с великолепен удар изравни резултата. Малко преди почивката Тотнъм пропусна отлична възможност отново да поведе. Тел обаче не успя да засече отлично центриране на Кудус.

“Шпорите” започнаха активно и второто полувреме, а удар на Одоберт бе блокиран в наказателното поле от Конса. След това Мартинес отрази удар на Палиня. Гостите отговориха с добра атака и изстрел на Мален във външната страна на мрежата. В 77-ата минута хубав удар на Буендия намери десния ъгъл на Викарио и Вила осъществи пълен обрат. Рандал Коло Муани влезе в игра и направи своя дебют в Премиър Лийг. Французинът пропусна великолепна възможност в добавеното време.

