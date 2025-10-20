Популярни
Национал с тежка контузия

  • 20 окт 2025 | 13:07
  • 3392
  • 0

Лоши новини за Шериф Тираспол – българският вратар Иван Дюлгеров е получил сериозна травма и няма да играе до края на сезона. Това потвърди старши треньорът на молдовския тим Вадим Скрипченко. Варненецът беше в националния отбор за световните квалификации през септември, когато загубихме от Испания и Грузия, но не беше повикан за мачовете срещу Турция и иберийците този месец.

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

„Иван Дюлгеров претърпя тежка контузия. Медицинските изследвания показаха, че е скъсал кръстни връзки на коляното. За съжаление няма да бъде на разположение до края на сезона“, заяви Скрипченко.

Дюлгеров, който в последните години е част от националния отбор на България, през лятото напусна със скандал ЦСКА и подписа с Шериф Тираспол. За 16 мача този сезон записа 6 сухи мрежи и пусна 21 попадения.

