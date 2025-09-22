Дюлгеров и Шериф загубиха от основния си конкурент

Шампионът на Молдова Шериф допусна втора загуба от началото на сезона в местното първенство. Тимът от Тираспол, с Иван Дюлгеров на вратата, се препъна срещу най-сериозния си конкурент за титлата Зимбру. Шериф отстъпи с 0:2 и вече има само 2 точки аванс пред състава от Кишинев и Петрокуб.

Зимбру нанесе и предишното поражение на Шериф. На старта на кампанията столичният отбор спечели с 3:2 в Тиаспол.

Снощи попаденията за Зимбру отбелязаха Денис Козловский в 8-ата минута и Владимир Фратеа в 56-ата. Любопитното е, че от всички 22-ма титуляри на терена само един беше молдовец - защитникът на домакините Михаил Щефан.

Дюлгеров не взе участие само в два мача, откакто се присъедини към Шериф.