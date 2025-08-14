Популярни
  • 14 авг 2025 | 21:54
Дюлгеров и Шериф аут от Европа

Българският вратар Иван Дюлгеров изигра цял мач при равенството 1:1 на клубния си Шериф (Тираспол) срещу тима на Андерлехт в срещата-реванш от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите. Молдовците отстъпиха в първия мач с 0:3 и така отпаднаха от европейските клубни турнири с общ резултат 1:4 малко преди края на квалификационния етап.

Андерлехт трябва да съжалява, че не достигна до победата и днес, тъй като Нейтън Салиба откри резултата в 72-рата минута, а в края на първото полувреме Марио Струйкенс изпусна дузпа. Така се стигна до 81-вата минута, когато 18-годишният нигерийски нападател Илайджа Одеде вкара за домакините от Шериф и оформи крайния резултат.

Андерлехт от своя страна ще спори за влизане в основната схема на турнира срещу победителя от срещата между отборите на Арис и АЕК. Първият мач между тях завърши при равенство 2:2.

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 130387
  • 520
Арда 2:0 Кауно (Жалгирис), шедьоври взривиха Кърджали, два червени картона за гостите

Арда 2:0 Кауно (Жалгирис), шедьоври взривиха Кърджали, два червени картона за гостите

  • 14 авг 2025 | 22:00
  • 45167
  • 61
След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

  • 14 авг 2025 | 21:25
  • 21882
  • 21
Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

  • 14 авг 2025 | 21:09
  • 8673
  • 1
Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

  • 14 авг 2025 | 21:14
  • 7040
  • 11
След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 70532
  • 84