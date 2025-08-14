Дюлгеров и Шериф аут от Европа

Българският вратар Иван Дюлгеров изигра цял мач при равенството 1:1 на клубния си Шериф (Тираспол) срещу тима на Андерлехт в срещата-реванш от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите. Молдовците отстъпиха в първия мач с 0:3 и така отпаднаха от европейските клубни турнири с общ резултат 1:4 малко преди края на квалификационния етап.

Андерлехт трябва да съжалява, че не достигна до победата и днес, тъй като Нейтън Салиба откри резултата в 72-рата минута, а в края на първото полувреме Марио Струйкенс изпусна дузпа. Така се стигна до 81-вата минута, когато 18-годишният нигерийски нападател Илайджа Одеде вкара за домакините от Шериф и оформи крайния резултат.

Андерлехт от своя страна ще спори за влизане в основната схема на турнира срещу победителя от срещата между отборите на Арис и АЕК. Първият мач между тях завърши при равенство 2:2.

