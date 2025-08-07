Дюлгеров пусна три гола срещу Андерлехт

Бившият вратар на ЦСКА Иван Дюлгеров и неговият Шериф допуснаха поражение с 0:3 от Андерлехт в среща от третия предварителен кръг в Лига на конференциите. Молдовският тим не оказа почти никаква съпротива на "Лото Парк" и трябва да сътвори истински чудо в реванша, за да продължи напред.

И Шериф, и Андерлехт се озоваха в Лига на конференциите, след като преди това отпаднаха от Лига Европа. Белгийците се постараха да си осигурят солидна преднина и го постигнаха, а първото попадение, дело на Николас Ангуло, беше истински шедьовър. Еквадорският нападател посрещна с удар от въздуха центриране на Илай Камара в 17-ата минута и разстреля Дюлгеров.

За 2:0 се разписа Каспер Долберг. Датският национал опъна мрежата отблизо в 48-ата минута след перфектна асистенция на Яри Весхарен. В 81-вата минута самият Весхарен направи победата на Андерлехт още по-убедителна.

Лошата новина за белгийския е контузията на Илай Камара. Сенегалецът пострада в средата на първата част и беше принудително заменен от Тристан Дегрийф.