Пиастри: Ако преоткрием темпото си, няма да има от какво да се притесняваме

Въпреки че завърши едва пети в Гран При на САЩ, Оскар Пиастри продължава да води в генералното класиране във Формула 1 преди финалните пет кръга за сезон 2025.

Авансът на австралиеца пред неговия съотборник Ландо Норис е 14 точки, а Макс Верстапен е на 40 пункта от първото място. Определено обаче в момента нидерландецът изглежда най-сериозният претендент за световната титла, след като само в последните четири кръга той заличи 64 точки от изоставането си спрямо Пиастри.

Това определено дава повод за притеснения на австралиеца, който призна след петото си място в Остин, че не е бил изненадан от сравнително слабия си уикенд на „Пистата на Америките“. Пилотът на Макларън обаче подчерта, че според него преднината му пред Верстапен не е много малка предвид факта, че до края на шампионата остават само пет кръга.

Пиастри: През целия уикенд нямахме ритъм

„Нямам никакви добри идеи в момента. Квалификацията ми беше чиста, просто нямах скорост, в състезанието беше същата работа. Тази писта е много интересна – има много бързи завои, но и доста бавни криви, така че е нужна кола, която се представя добре и в двата края на спектрума.



„Всъщност няма много средно бързи завои, има няколко, но повечето са извън този прозорец. Така че за мен това никога не е било добро ловно поле за мен през цялата ми кариера във Формула 1. Така че не мога да кажа, че съм много шокиран, че уикендът беше труден, но очевидно се надявах на повече.



„Макс имаше добра серия в последните състезание, но, ако ние успеем да намерим отново пътя си и аз успея да си върне темпото, то аз няма да имам големи притеснения. Все още остава много време в шампионата. Макс успя да ни настигне доста бързо, но разликата не е много малка с оставащи пет кръга. Така че, ако успеем да намерим нашето темпо, нещата ще се наредят“, каза Пиастри.

Снимки: Imago