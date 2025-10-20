Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пиастри: Ако преоткрием темпото си, няма да има от какво да се притесняваме

Пиастри: Ако преоткрием темпото си, няма да има от какво да се притесняваме

  • 20 окт 2025 | 11:53
  • 154
  • 0

Въпреки че завърши едва пети в Гран При на САЩ, Оскар Пиастри продължава да води в генералното класиране във Формула 1 преди финалните пет кръга за сезон 2025.

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Авансът на австралиеца пред неговия съотборник Ландо Норис е 14 точки, а Макс Верстапен е на 40 пункта от първото място. Определено обаче в момента нидерландецът изглежда най-сериозният претендент за световната титла, след като само в последните четири кръга той заличи 64 точки от изоставането си спрямо Пиастри.

Как Макс Верстапен може да стане световен шампион през 2025 година?
Как Макс Верстапен може да стане световен шампион през 2025 година?

Това определено дава повод за притеснения на австралиеца, който призна след петото си място в Остин, че не е бил изненадан от сравнително слабия си уикенд на „Пистата на Америките“. Пилотът на Макларън обаче подчерта, че според него преднината му пред Верстапен не е много малка предвид факта, че до края на шампионата остават само пет кръга.

Пиастри: През целия уикенд нямахме ритъм
Пиастри: През целия уикенд нямахме ритъм

„Нямам никакви добри идеи в момента. Квалификацията ми беше чиста, просто нямах скорост, в състезанието беше същата работа. Тази писта е много интересна – има много бързи завои, но и доста бавни криви, така че е нужна кола, която се представя добре и в двата края на спектрума.

„Всъщност няма много средно бързи завои, има няколко, но повечето са извън този прозорец. Така че за мен това никога не е било добро ловно поле за мен през цялата ми кариера във Формула 1. Така че не мога да кажа, че съм много шокиран, че уикендът беше труден, но очевидно се надявах на повече.

„Макс имаше добра серия в последните състезание, но, ако ние успеем да намерим отново пътя си и аз успея да си върне темпото, то аз няма да имам големи притеснения. Все още остава много време в шампионата. Макс успя да ни настигне доста бързо, но разликата не е много малка с оставащи пет кръга. Така че, ако успеем да намерим нашето темпо, нещата ще се наредят“, каза Пиастри.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Хамилтън подобри нежелан рекорд във Ферари

Хамилтън подобри нежелан рекорд във Ферари

  • 20 окт 2025 | 01:00
  • 5004
  • 2
Стела: Без Леклер щяхме да се борим за победата

Стела: Без Леклер щяхме да се борим за победата

  • 20 окт 2025 | 00:46
  • 3121
  • 2
Пиастри: През целия уикенд нямахме ритъм

Пиастри: През целия уикенд нямахме ритъм

  • 20 окт 2025 | 00:33
  • 1416
  • 0
Мекис: Свидетели сме на изключително представяне на Макс

Мекис: Свидетели сме на изключително представяне на Макс

  • 20 окт 2025 | 00:19
  • 1544
  • 0
Леклер: Бях притеснен да стартирам с меките сликове

Леклер: Бях притеснен да стартирам с меките сликове

  • 20 окт 2025 | 00:13
  • 1589
  • 1
Норис: Отне ми доста време да се преборя за второто място

Норис: Отне ми доста време да се преборя за второто място

  • 20 окт 2025 | 00:05
  • 1311
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 9842
  • 23
Карлос Насар: Става все по-трудно да работя с федерацията, но правя всичко възможно да остана в България

Карлос Насар: Става все по-трудно да работя с федерацията, но правя всичко възможно да остана в България

  • 20 окт 2025 | 08:54
  • 4945
  • 14
Григор Димитров се срина с пет места

Григор Димитров се срина с пет места

  • 20 окт 2025 | 10:19
  • 2293
  • 0
Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

  • 20 окт 2025 | 07:52
  • 3491
  • 3
Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

  • 20 окт 2025 | 07:09
  • 2649
  • 1
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

  • 19 окт 2025 | 23:45
  • 28118
  • 9