Достанич: Славия трябва винаги да е в първата шестица

  • 18 окт 2025 | 17:16
  • 536
  • 0

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич говори след равенството на своя тим с Ботев (Пловдив). Двата тима не се победиха и завършиха 1:1, а за Достанич това бе дебют след завръщането му начели на “белите”.

“Няма значение дали сме спечелили, или загубили. За мен е важно да направим добър мач. Имам голямо уважение към Ботев. Останаха с 10 футболисти, трябваше да се опитаме да вкараме гол, имахме положения. Второто полувреме имахме също 2-3 положения, искахме да контрираме Ботев. Знаем, че имат добри и бързи футболисти по фланговете. Не е лесно да вземеш тук точка. Изравнихме след това. Позитивен резултат за мен, защото съм нов треньор тук. Исках футболистите да дадат всичко от себе си, да спазват такт дисциплина. Направиха го и им благодаря.

Знаехме, че Ботев е силен на статични положения. Направихме грешка, трябва да анализираме нещата. Трябваше да се възползваме, когато Ботев остана 10 души. Когато ние останахме с 10 души, тогава тръгнахме да играем.

Славия трябва винаги да е в първата шестица, искаме да играем хубав футбол, да даваме шанс на младите футболисти”, заяви Достанич.

Ботев и Славия не решиха битката помежду си на терена, остава тази извън него

