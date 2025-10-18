Венци Стефанов: В отбора вече се работи по различен начин

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде мнението си пред Sportal.bg след равенството с Ботев (Пловдив) в града под тепетата.

"Забелязвам промяна в начина на работа на отбора, с новия треньор вече нещата са различни, от което съм доволен. Разбира се, не съм доволен от резултата, но трябва да признаем, че може би победата прилягаше повече на тях. Имаха малко повече голови положения. На тези, които са "доброжелатели" на Славия, ще кажа: добре сме, не се радвайте!

Достанич: Славия трябва винаги да е в първата шестица

Отношенията ми с Ботев? Вижте, аз проблем и лоши чувства към отбора на Ботев и феновете на Ботев нямам. Уважавам ги. Аз не съм искал да се бъркам и не се бъркам в работите на Ботев, не съм се месил в техните неща, не съм пращал никого да се свързва с техни футболисти. Всичко е представено пред полицията, аз не говоря ей така думи на вятъра", каза босът на "белите".