Ботев 0:0 Славия

Ботев (Пловдив) и Славия играят при резултат 0:0 в сблъсък от 12-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Христо Ботев" е ръководен от Димитър Димитров. Този мач има огромно значение и за двата отбора, тъй като те се намират в долната част на таблицата и се борят да се отдалечат от зоната на изпадащите.

Три от най-големите легенди на Ботев Пловдив - Петър Зехтински, Костадин Костадинов и Димитър Младенов наградиха Тодор Неделев (300), Николай Минков (150) и Ивайло Видев (50) за постиженията им с "жълто-черния" екип.

В 5-ата минута удар на Солдо с глава не затрудни вратаря на Славия.

Стартови състави:



БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 6. Андрей Йорданов, 7. Никола Илиев, 8. Тодор Неделев, 17. Николай Минков, 22. Енок Куатенг, 23. Армстронг Око-Флекс, 25. Емануел Абрахам, 30. Франклин Чагас, 42. Ивайло Видев;

СЛАВИЯ: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 20. Жордан Варела, 11. Мохамед Досо, 71. Кристиян Стоянов, 73. Иван Минчев, 18. Кристиян Балов, 77. Емил Стоев, 10. Янис Гермуш