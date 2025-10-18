Популярни
  Ботев (Пловдив)
  2. Ботев (Пловдив)
  Ботев 0:0 Славия

Ботев 0:0 Славия

  • 18 окт 2025 | 15:00
  • 2587
  • 1
Ботев 0:0 Славия

Ботев (Пловдив) и Славия играят при резултат 0:0 в сблъсък от 12-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Христо Ботев" е ръководен от Димитър Димитров. Този мач има огромно значение и за двата отбора, тъй като те се намират в долната част на таблицата и се борят да се отдалечат от зоната на изпадащите.

Три от най-големите легенди на Ботев Пловдив - Петър Зехтински, Костадин Костадинов и Димитър Младенов наградиха Тодор Неделев (300), Николай Минков (150) и Ивайло Видев (50) за постиженията им с "жълто-черния" екип.

В 5-ата минута удар на Солдо с глава не затрудни вратаря на Славия.

Стартови състави:

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 6. Андрей Йорданов, 7. Никола Илиев, 8. Тодор Неделев, 17. Николай Минков, 22. Енок Куатенг, 23. Армстронг Око-Флекс, 25. Емануел Абрахам, 30. Франклин Чагас, 42. Ивайло Видев;

СЛАВИЯ: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 20. Жордан Варела, 11. Мохамед Досо, 71. Кристиян Стоянов, 73. Иван Минчев, 18. Кристиян Балов, 77. Емил Стоев, 10. Янис Гермуш

Левски застана зад своите играчи и осъди всякакви форми на расизъм

Втора лига се завръща с нова порция мачове

Валентин Захариев: Вуцов е перде и "опериран" от такива проблеми, спаси ни от разгром срещу Испания

ЦСКА излиза с черни ленти срещу Добруджа

За първи път от 10 години насам наставник на Левски подписва нов договор

На дъното: Ботев (Пловдив) приема Славия в интригуващ мач

Левски застана зад своите играчи и осъди всякакви форми на расизъм

Христо Янев: Трябва да започнем да трупаме победи, които да ни вдигнат самочувствието

Нотингам Форест 0:0 Челси, няколко пропуска на домакините

Лудогорец посреща Спартак (Варна) в мач, който може да се окаже последен за “соколите” в родния елит

Левски срещу Берое в първия полуфинал за efbet Суперкупа на България 2025

