Фейенорд прегази последния в Ередивизи преди директния сблъсък с ПСВ

Лидерът в Ередивизи Фейенорд разгроми Хераклес като гост със 7:0 в двубоя помежду им от деветия кръг на първенството. Така ротердамци записаха осмата си шампионатна победа през този сезон и продължават да са непобедени в нидерландския елит.

Днес съставът на Робин ван Перси имаше двама големи герои: нападателят Аясе Уеда заби хеттрик, а дясното крило Анис Хадж Муса добави два гола и една асистенция. И трите попадения на японския национал дойдоха още преди почивката - в 7-ата, 33-тата и 38-ата минута, а в 28-ата се разписа и алжирецът, който подаде за третия гол на Уеда. Любопитното е, че по време на мача голмайсторът на Фейенорд отбеляза попадение номер 5000 в клубната история. В 56-ата минута точен беше и капитанът Сем Стийн, а три минути по-късно Муса отбеляза второто си попадение в двубоя. Крайният резултат беше оформен в 80-ата минута от резервата Гонсало Боргеш.

3 - Ayase Ueda is the fourth @Feyenoord player with a hat-trick in the first half of an Eredivisie game this century, after John Guidetti, Dirk Kuijt and Santiago Giménez. Triple. pic.twitter.com/RZ1SIhMbZe — OptaJohan (@OptaJohan) October 19, 2025

Така Фейенорд остава на върха в класирането, но вече с 25 точки или с три повече пред втория ПСВ Айндховен преди директния им сблъсък на “Де Кайп” следващата неделя. Хераклес пък продължава да бъде на последното място с едва три пункта след осмата си шампионатна загуба през кампанията.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages