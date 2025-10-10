Фейенорд обяви рекордна печалба

Фейенорд върви напред в Нидерландия. Клубът не само е горд лидер в Ередивизи, но и финансово ротердамци са в отлично състояние. Това става ясно от годишните финансови отчети, представени от Фейенорд. Може да се нарече огромен успех.

Фейенорд отчете рекордна печалба от 23 милиона евро през изминалия сезон. Собственият капитал на ротердамския клуб нарасна до 37 милиона евро. Това съобщиха ротердамци на клубния си уебсайт. Освен това, клубът отбеляза ръст на оборота с 35 милиона евро, достигайки 160 милиона евро. За сравнение: ПСВ обяви в понеделник оборот от 170 милиона евро за изминалия сезон.

„Оперативният резултат възлиза на 26 милиона евро, което е почти двойно увеличение в сравнение с предходната година. Това се дължи основно на достигането на осминафиналите в Шампионската лига. Но също така приходите от партньорства, членства и медийни права показаха здравословен ръст“, заявиха от Фейенорд, които също така направиха добри сделки с продажбите на Матс Вифер, Лутшарел Гертруида и Сантяго Хименес.

Фейенорд завърши миналия сезон на трето място и не успя да се класира за Шампионската лига. „Участието в Лига Европа води до значителен спад на приходите и оперативния резултат в сравнение с 2024/2025 г., но перспективите остават положителни. Отчасти благодарение на вече осъществените трансфери на Давид Ханцко, Игор Пайшао, Антони Миламбо и Куилиндши Хартман, Фейенорд очаква положителен нетен резултат и за 2025/2026 г.“, заявиха от ротердамския клуб.

Твенте също се похвали с отлични финансови резултати. Клубът постигна нетна печалба от 14,8 милиона евро през изминалия сезон. Оборотът нарасна с над 20 милиона евро до рекордна за клуба сума от 61,7 милиона евро. Твенте се възползва от продажбата на играчи като Джефри де Ланге, Робин Прьопер, Ела Педеморс, Алфонс Сампстед, Анас Салах-Един, Михал Садилек, Оливия Кларк и Юри Регеер. Въпреки че женският отбор на ФК Твенте игра в Шампионската лига, финансово той отчете отрицателен нетен резултат от 2 милиона евро.

Снимки: Gettyimages