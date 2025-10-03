Емери: Много се гордея с играчите

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери заяви, че се гордее с футболистите си след победата с 2:0 над Фейенорд в Нидерландия в среща от втория кръг от основната фаза на Лига Европа.

"Нашата готовност да се надиграваме и да бъдем издръжливи на моменти беше много важна. Това беше фантастично изпитание. Съперникът имаше някои шансове, а нашият вратар Марко Бизо беше страхотен. През второто полувреме променихме малко играта и доминирахме повече, спирайки пресата им. Добихме увереност, влизахме повече в наказателното им поле и вкарахме голове. Това е чудесна победа. Много се гордея с играчите", коментира Емери пред телевизия TNT Sports.

Попитан за ситуацията, след като титулярният вратар Емилиано Мартинес получи контузия по време на загрявката, Емери отговори: "Всеки футболист трябва да бъде готов. Марко е много добър човек и много добър вратар. Той напълно приема ролята си и се представя все по-добре. Имахме шестима контузени играчи, но реакцията на останалите беше фантастична."

Колкото до автора на първия гол на Астън Вила Емилиано Буендия, мениджърът на английския отбор заяви: "Той познава играта отбора и тактиката. Има умения и капацитет да асистира и да бележи голове. Това е много важно, защото трябва да накараме играчите да придобият по-голяма увереност."

"Джон играе с много емоция и мотивацията му винаги е висока, както и способността му да реагира в трудни моменти", каза Унай Емери за полузащитника на тима Джон Макгин, който реализира второто попадение срещу Фейенорд.

"Феновете го познават по-добре от мен. През трите години, в които съм тук, той беше капитан и е много важен в съблекалнята. Винаги се усмихва, винаги е щастлив и отговорен. Когато играе и имаме нужда от нещо повече от индивидуални изпълнения, повече от тактически изпълнения - той предлага емоция и добра, позитивна енергия във всеки момент", добави Емери.