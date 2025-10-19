Ланс се наложи над Париж ФК и влезе в топ 4 на Лига 1

Отборът на Ланс победи гостуващия Париж ФК с 2:1 в мач от Лига 1. Успехът помогна на тима от Северна Франция да се изкачи до четвърто място в класирането с равни точки с третия Страсбург - 16. Новакът в елита пък е на 11-о място с 10 пункта.
Мачът не започна добре за домакините, тъй като още в деветата минута Флориан Товен пропусна дузпа. Ланс все пак откри резултата чрез Одсон Едуар няколко минути по-късно, но Пиер Леес-Мелу изравни за тима от столицата още в средата на първата част. След почивката Самсън Байду донесе трите точки за своя тим с победно попадение. В герой за домакините се превърна Адриен Томасон, който изработи и двата гола с хубави асистенции.
Снимки: Imago