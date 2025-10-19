Ланс се наложи над Париж ФК и влезе в топ 4 на Лига 1

Отборът на Ланс победи гостуващия Париж ФК с 2:1 в мач от Лига 1. Успехът помогна на тима от Северна Франция да се изкачи до четвърто място в класирането с равни точки с третия Страсбург - 16. Новакът в елита пък е на 11-о място с 10 пункта.

Мачът не започна добре за домакините, тъй като още в деветата минута Флориан Товен пропусна дузпа. Ланс все пак откри резултата чрез Одсон Едуар няколко минути по-късно, но Пиер Леес-Мелу изравни за тима от столицата още в средата на първата част. След почивката Самсън Байду донесе трите точки за своя тим с победно попадение. В герой за домакините се превърна Адриен Томасон, който изработи и двата гола с хубави асистенции.

𝑷𝒂𝒓 𝒊𝐜𝐢 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 ! 💪



Engagés et rigoureux tactiquement, les Sang et Or s'imposent à Bollaert-Delelis et signent un 5⃣e succès en 8⃣ journées de @Ligue1 ! 👏



RC Lens 2⃣-1⃣ Paris FC#RCLPFC pic.twitter.com/OYeVtaC0NI — Racing Club de Lens (@RCLens) October 19, 2025

