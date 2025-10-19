Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ланс
  3. Ланс се наложи над Париж ФК и влезе в топ 4 на Лига 1

Ланс се наложи над Париж ФК и влезе в топ 4 на Лига 1

  • 19 окт 2025 | 19:28
  • 292
  • 0
Ланс се наложи над Париж ФК и влезе в топ 4 на Лига 1

Отборът на Ланс победи гостуващия Париж ФК с 2:1 в мач от Лига 1. Успехът помогна на тима от Северна Франция да се изкачи до четвърто място в класирането с равни точки с третия Страсбург - 16. Новакът в елита пък е на 11-о място с 10 пункта.

Мачът не започна добре за домакините, тъй като още в деветата минута Флориан Товен пропусна дузпа. Ланс все пак откри резултата чрез Одсон Едуар няколко минути по-късно, но Пиер Леес-Мелу изравни за тима от столицата още в средата на първата част. След почивката Самсън Байду донесе трите точки за своя тим с победно попадение. В герой за домакините се превърна Адриен Томасон, който изработи и двата гола с хубави асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

  • 19 окт 2025 | 15:29
  • 27185
  • 10
Дейвид Бекъм с покана да подкрепи оферта за поглъщане на Манчестър Юнайтед

Дейвид Бекъм с покана да подкрепи оферта за поглъщане на Манчестър Юнайтед

  • 19 окт 2025 | 14:51
  • 2537
  • 0
Легенда на Манчестър Юнайтед пред Sportal.bg: Помня трудния мач срещу Спартак (Варна)

Легенда на Манчестър Юнайтед пред Sportal.bg: Помня трудния мач срещу Спартак (Варна)

  • 19 окт 2025 | 10:54
  • 8112
  • 4
Холанд отново натисна бутона "чудовище"

Холанд отново натисна бутона "чудовище"

  • 19 окт 2025 | 10:03
  • 16961
  • 3
Шон Дайш все още е фаворит за заместник на Постекоглу

Шон Дайш все още е фаворит за заместник на Постекоглу

  • 19 окт 2025 | 09:28
  • 2268
  • 3
Как Ливърпул страда от липсата на Трент

Как Ливърпул страда от липсата на Трент

  • 19 окт 2025 | 09:06
  • 8768
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 124991
  • 322
Локомотив (Сф) 0:0 ЦСКА 1948, голям пропуск на гостите

Локомотив (Сф) 0:0 ЦСКА 1948, голям пропуск на гостите

  • 19 окт 2025 | 20:30
  • 6870
  • 4
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 79484
  • 261
Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

  • 19 окт 2025 | 20:29
  • 24702
  • 54
Финал на efbet Суперкупа: Левски 1:1 Локомотив! Следете мача ТУК!

Финал на efbet Суперкупа: Левски 1:1 Локомотив! Следете мача ТУК!

  • 19 окт 2025 | 20:34
  • 18682
  • 4
Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

  • 19 окт 2025 | 19:55
  • 9828
  • 2