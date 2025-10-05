Популярни
Ланс съсече Оксер в последните секунди

  5 окт 2025 | 00:15
Ланс съсече Оксер в последните секунди

Ланс излезе на 4-то място в Лига 1 след драматична победа като гост на Оксер. Тимът от Северна Франция се наложи с 2:1, въпреки че игра с човек по-малко от 73-тата минута заради червен картон на Пиер Ганиу. Срещата отиваше към равенство, но в последните секунди от добавеното време Абдала Сима осигури трите точки на Ланс.

Оксер доминираше почти през целия мач и създаде доста положения пред вратата на Донован Леон, но в края трябваше да се примири с още една загуба, която остави отбора от "Абе Дешан" на 15-а позиция в таблицата, непосредствено над зоната на изпадащите.

Ланс излезе напред в 14-тата минута с попадение на Одсон Едуар. Той получи пас от Адриен Томасон и с премерен удар прати топката във вратата. Отговорът на домакините дойде след час игра. Защитникът Франсиско Сиералта се оказа на точното място в наказателното поле, за да направи добавка с глава за 1:1.

В 73-тата минута Ганиу получи червен картон и Ланс се прибра да брани равенството. Гостите обаче преизпълниха плана, защото секунди преди последния съдийски сигнал Томасон центрира от корнер, а резервата Абдала Сима засече топката с глава и не остави шансове на Леон.

Снимки: Imago

