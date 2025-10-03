Париж съсече Лориен с два бързи гола

Париж ФК се завърна на победния път в Лига 1, след като се наложи с 2:0 в домакинството си на Лориен от 6-ия кръг. Домакините решиха всичко в мача с два гола в рамките на пет минути, дело на Илан Кебал в 25-ата и Жан-Филип Красо в 30-ата минута.

Домакините започнаха ударно и можеха да поведат още в 4-тата минута, но гол на Жан-Филип Красо бе отменен заради засада.

Все пак те стигнаха и до откриване на резултата в 25-ата. Илан Кебал получи в наказателното поле, освободи си пространство и стреля във вратата за 1:0.

В 30-ата минута Моузес Симон центрира остро пред вратата, където Жан-Филип Красо от движение засече топката за 2:0.

С този успех Париж вече има 10 точки и излезе на 8-ото място в класирането. Лориен е със 7 точки на 13-тата позиция.

