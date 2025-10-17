Популярни
  2. Локомотив (Пловдив) ІІ
Димитър Дерменджиев: Вкъщи да печелим категорично

  • 17 окт 2025 | 08:23
  • 238
  • 0

В неделя, втория отбор на Локомотив (Пловдив) приема едноименния тим на Хасково. Срещата от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Все още не сме се справили с проблемите си. Не сме преодолели грешките и те ни костват загуба на точки, както се случи в последния ни двубой срещу Нефтохимик. Именно за това, сме длъжни да печелим категорично домакинските си мачове, за да се стабилизираме. Направим ли го, ще имаме основата да надграждаме“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.

