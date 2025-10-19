Раул Фернандес: Имаше момент, в който мислех, че няма да продължа в MotoGP

Раул Фернандес спечели днес първата си победа в MotoGP, а след състезанието в Австралия разказа за психологическите битки, които е трябвало да спечели, за да се върне сред най-бързите пилоти.

Фернандес счупи пръст на лявата си ръка в първия ден от предсезонните тестове на „Сепанг“, подложи се на операция и се върна на пистата за следващите тестове в Тайланд, но в първата половина на сезона остана далеч от добрите резултати.

Раул Фернандес затвори устите на критиците си с брилянтна първа победа в MotoGP

В първите 8 кръга Фернандес събра едва 25 точки, но след теста в Арагон през юни представянето му се подобри, по-рано този месец той записа първия си подиум в спринтовете в Индонезия. Но шефът на Априлия Масимо Ривола тогава призна, че все още е недоволен, тъй като Фернандес завърши едва 6-и в основното състезание в Индонезия.

„Имаше момент, в който вече не мислех, че ще продължа в MotoGP, а се концентрирах върху това да съм щастлив, но това изобщо не ми допадаше – обясни Раул. – Тогава на преден план излязоха човешката страна на тима и семейството ми.

„След състезанието на „Херес“, което беше труден момент за мен, аз, главният ми механик и треньорът ми отидохме заедно на пица, това беше преди теста, казахме си, че можем да променим хода на нещата. Беше задължително да намерим решение, защото аз бях нещастен.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Австралия

„Нещата не се получаваха, сутрин се будех и не можех да се усмихна. Но те ми помогнаха, помогнаха ми да се успокоя, същото важи и за шефа ни Давиде Бривио и семейството ми.

„Започнахме да полагаме основите, да работим упорито и не съм вярвал, че още тази година ще стигнем до победа.

„Все още не мога да повярвам. Тази сутрин, когато обсъждахме предстоящото състезание с тима, мислехме, че дори да се борим за подиум няма да е реалистична цел, никога не съм мислил, че ще имам шанс за победата.

„Когато изпреварих Педро Акоста и вървях с темпото на Марко Бедзеки, вече бях втори и си казах: „Днес може да е денят, но не трябва да правя грешки. Трябваше да съм спокоен до финала, но в последната обиколка, в последния сектор вече не се сдържах и се разплаках. Много се радвам за Тракхаус и Априлия, това е победа №300 за марката.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages