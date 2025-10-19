Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Австралия

Със своята първа победа в MotoGP, постигната в Гран При на Австралия, Раул Фернандес се изкачи на десетото място в генералното класиране в кралския клас.

Лидер в него си остава Марк Маркес, който пропусна уикенд на „Филип Айлънд“ заради контузията, която получи в Индонезия преди две седмици и е много вероятно повече да не видим световния шампион до края на сезона. Неговият брат Алекс не успя да си гарантира второто място днес, тъй като няма нужния аванс от 111 точки пред Марко Бедзеки, който днес изпревари Франческо Баная в битката за третата позиция.

Раул Фернандес се възползва от шанса и спечели първата си победа в MotoGP

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Австралия:

Марк Маркес – 545 точки Алекс Маркес – 379 Марко Бедзеки – 282 Франческо Баная – 274 Педро Акоста – 233 Фабио Ди Джанантонио – 216 Франко Морбидели – 208 Фермин Алдегер – 183 Фабио Куартараро – 166 Раул Фернандес – 146 Йоан Зарко – 128 Брад Биндър – 126 Лука Марини – 120 Енеа Бастианини – 96 Жоан Мир – 77 Ай Огура – 73 Маверик Винялес – 72 Джак Милър – 66 Алекс Ринс – 60 Мигел Оливейра – 36 Хорхе Мартин – 34 Пол Еспаргаро – 23 Такааки Накагами – 10 Лоренцо Савадори – 8 Аугусто Фернандес – 8 Сомкиат Чантра – 6 Алейш Еспаргаро – 0 Микеле Пиро – 0

Снимки: Sportal.bg