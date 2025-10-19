Популярни
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Австралия

  • 19 окт 2025 | 08:09
  • 553
  • 0
Със своята първа победа в MotoGP, постигната в Гран При на Австралия, Раул Фернандес се изкачи на десетото място в генералното класиране в кралския клас.

Лидер в него си остава Марк Маркес, който пропусна уикенд на „Филип Айлънд“ заради контузията, която получи в Индонезия преди две седмици и е много вероятно повече да не видим световния шампион до края на сезона. Неговият брат Алекс не успя да си гарантира второто място днес, тъй като няма нужния аванс от 111 точки пред Марко Бедзеки, който днес изпревари Франческо Баная в битката за третата позиция.

Раул Фернандес се възползва от шанса и спечели първата си победа в MotoGP
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Австралия:

  1. Марк Маркес – 545 точки

  2. Алекс Маркес – 379

  3. Марко Бедзеки – 282

  4. Франческо Баная – 274

  5. Педро Акоста – 233

  6. Фабио Ди Джанантонио – 216

  7. Франко Морбидели – 208

  8. Фермин Алдегер – 183

  9. Фабио Куартараро – 166

  10. Раул Фернандес – 146

  11. Йоан Зарко – 128

  12. Брад Биндър – 126

  13. Лука Марини – 120

  14. Енеа Бастианини – 96

  15. Жоан Мир – 77

  16. Ай Огура – 73

  17. Маверик Винялес – 72

  18. Джак Милър – 66

  19. Алекс Ринс – 60

  20. Мигел Оливейра – 36

  21. Хорхе Мартин – 34

  22. Пол Еспаргаро – 23

  23. Такааки Накагами – 10

  24. Лоренцо Савадори – 8

  25. Аугусто Фернандес – 8

  26. Сомкиат Чантра – 6

  27. Алейш Еспаргаро – 0

  28. Микеле Пиро – 0

Снимки: Sportal.bg

