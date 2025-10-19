Със своята първа победа в MotoGP, постигната в Гран При на Австралия, Раул Фернандес се изкачи на десетото място в генералното класиране в кралския клас.
Лидер в него си остава Марк Маркес, който пропусна уикенд на „Филип Айлънд“ заради контузията, която получи в Индонезия преди две седмици и е много вероятно повече да не видим световния шампион до края на сезона. Неговият брат Алекс не успя да си гарантира второто място днес, тъй като няма нужния аванс от 111 точки пред Марко Бедзеки, който днес изпревари Франческо Баная в битката за третата позиция.
Раул Фернандес се възползва от шанса и спечели първата си победа в MotoGP
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Австралия:
Марк Маркес – 545 точки
Алекс Маркес – 379
Марко Бедзеки – 282
Франческо Баная – 274
Педро Акоста – 233
Фабио Ди Джанантонио – 216
Франко Морбидели – 208
Фермин Алдегер – 183
Фабио Куартараро – 166
Раул Фернандес – 146
Йоан Зарко – 128
Брад Биндър – 126
Лука Марини – 120
Енеа Бастианини – 96
Жоан Мир – 77
Ай Огура – 73
Маверик Винялес – 72
Джак Милър – 66
Алекс Ринс – 60
Мигел Оливейра – 36
Хорхе Мартин – 34
Пол Еспаргаро – 23
Такааки Накагами – 10
Лоренцо Савадори – 8
Аугусто Фернандес – 8
Сомкиат Чантра – 6
Алейш Еспаргаро – 0
Микеле Пиро – 0
Снимки: Sportal.bg