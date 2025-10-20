Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

Арда и Септември (София) се изправят един срещу друг в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Мачът в Кърджали е от 17:30 часа и ще бъде ръководен от Венцислав Митрев.

И двата отбора се намират в долната част на класирането - домакините заемат 11-ата позиция с 12 точки в актива си, докато столичани имат четири по-малко и са предпоследни в подреждането.

Преди паузата тимът на Александър Тунчев се наложи над Добруджа (2:0) и прекъсна негативната си серия от две поредни загуби, а септемврийци изпуснаха победата срещу Локомотив Пловдив (2:2) дълбоко в добавеното време след груба грешка на вратаря Янко Георгиев.

Във времето без официални мачове момчетата на Стамен Белчев срещнаха ЦСКА в контрола, но отстъпиха с 0:4 в Панчарево. Днес гостите ще бъдат без един от основните си футболисти - Виктор Очаи, който ще изтърпи наказание заради натрупани картони.

Кърджалийци нямат сериозни кадрови проблеми и Тунчев ще заложи на най-доброто, с което разполага, в търсене на успеха.

Арда (Кърджали) - Септември (София)

Начало: 17:30 часа

Съдия: Венцислав Митрев

Стадион: "Арена Арда", Кърджали