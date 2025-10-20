Популярни
  3. Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

  • 20 окт 2025 | 07:52
  • 676
  • 0
Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

Арда и Септември (София) се изправят един срещу друг в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Мачът в Кърджали е от 17:30 часа и ще бъде ръководен от Венцислав Митрев.

И двата отбора се намират в долната част на класирането - домакините заемат 11-ата позиция с 12 точки в актива си, докато столичани имат четири по-малко и са предпоследни в подреждането.

Преди паузата тимът на Александър Тунчев се наложи над Добруджа (2:0) и прекъсна негативната си серия от две поредни загуби, а септемврийци изпуснаха победата срещу Локомотив Пловдив (2:2) дълбоко в добавеното време след груба грешка на вратаря Янко Георгиев.

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

Във времето без официални мачове момчетата на Стамен Белчев срещнаха ЦСКА в контрола, но отстъпиха с 0:4 в Панчарево. Днес гостите ще бъдат без един от основните си футболисти - Виктор Очаи, който ще изтърпи наказание заради натрупани картони.

Арда пусна свободен вход за мача със Септември (Сф)
Арда пусна свободен вход за мача със Септември (Сф)

Кърджалийци нямат сериозни кадрови проблеми и Тунчев ще заложи на най-доброто, с което разполага, в търсене на успеха.

Арда (Кърджали) - Септември (София)

Начало: 17:30 часа
Съдия: Венцислав Митрев
Стадион: "Арена Арда", Кърджали

