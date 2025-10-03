Популярни
Септември 2:1 Локо (Пловдив), Фурие обърна мача

  • 3 окт 2025 | 18:23
  • 4890
  • 1

Септември и Локомотив (Пловдив) играят при 1:1 един срещу друг в двубой от 11-ия кръг на efbet Лига. Парвизджон Умарбаев откри в края на първата част. Бертран Фурие изравни от дузпа в средата на втората част. Две минути по-късно отново той изведе домакините напред.

Столичани към момента са предпоследни с равен брой точки с последния. Септември е в серия от четири поредни мача, в които няма победа. Положителното е, че последния кръг отборът направи равен с Черно море, който традиционно е труден противник. Локомотив от своя страна стартира доста добре новия сезон. След като миналата година до последно се бори за оставането си в елита, сега “смърфовете” са четвърти. Те имат 19 точки в актива си и са само на четири от първото място.

Срещата започна равностойно, но в 11-ата минута домакините нацелиха гредата. Клери Сербер стреля добре от пряк свободен удар, но топката се спря в стълба на Боян Милосавлевич. Малко по-късно гостите също можеха да открият, след като топката се озова у Жулиен Лами на много чиста позиция, но ударът му се спря в мрежата от външната страна на вратата.

В самия край на първата част гостите откриха резултата. Лами центрира прострелно по земя към наказателното поле, където Умарбаев засече топката във вратата. Ударът бе в обсега на вратарят Янко Георгиев, но стражът не успя да отрази шута.

СЕПТЕМВРИ 1:1 ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)
0:1 Умарбаев (45+)
1:1 Фуриер (66-д)

СЕПТЕМВРИ: 21. Георгиев, 13. Йонашчъ, 23. Шутен, 4. Христов, 3. Гардинер, 6. Очаи, 5. Бауренски, 10. Сербер, 17. Фонтейн, 7. Пара, 9. Фурие

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Милосавлевич, 2. Кова, 23. Русков, 5. Павлов, 21. Еспиноса, 22. Иванов, 12. Али, 39. Умарбаев, 94. Иту, 99. Лами, 9. Переа

