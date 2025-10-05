Добруджа 0:0 Арда

Популярни
  • 5 окт 2025 | 14:59
  • 1693
  • 1
Отборите на Добруджа и Арда играят при резултат 0:0 в двубой от 11-ия кръг на efbet Лига.

Първата интересна ситуация се откри пред вратата на домакините. След само 60 секунди игра Георги Николов бе изведен на добра позиция, но таранът не успя да прати топката в целта.

Стартови състави:

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 3. Димитър Пиргов, 77. Матеус Леони, 35. Матео Ловрик, 6. Анхел Пинеда, 7. Антон Иванов, 8. Лукас Кардозо, 20. Айкут Рамадан, 31. Андриан Димитров, 83. Томаш Силва

Арда: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 4. Давид Акинтола, 9. Георги Николов, 10. Светослав Ковачев, 23. Емил Виячки, 35. Димитър Велковски, 71. Ивелин Попов, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 99. Бирсент Карагарен

Съдия: Никола Попов
Стадион: "Дружба"

