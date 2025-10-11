ЦСКА 4:0 Септември

ЦСКА и Септември София играят един срещу друг в контролна среща на клубната база в Панчарево. Резултатът на двубоя, който е закрит за фенове и журналисти, е 4:0. Проверката пропускат играчите, ангажирани с националните отбори за мъже и младежи - Иван Турицов, Теодор Иванов, Петко Панайотов, Лумбард Делова, Йоанис Питас, Сейни Санянг, Фьодор Лапоухов и Кевин Додай.

Първият удар дойде в 3-ата минута. Тогава Пастор опита шут от далечна дистанция и след рикошет в крака на футболист на Септември топката придоби опасна треактория. Вригазов обаче внимаваше и изби в корнер.

“Червените” играха по-добре в началните минути и в 14-ата резултатът беше открит. Илиан Илиев подаде надясно към Брахими, който продължи към Пастор. Крайният бранител центрира добре към далечната греда, където Леандро Годой засече с глава и от близка дистанция реализира - 1:0.

В минутите след гола Септември задържа топката и опита няколко комбинации, които обаче не доведоха до опасност пред вратата на Бусато. В 24-ата минута обаче “червените” удариха за втори път своя противник. При бърза контраатака Брахими получи отдясно и отправи добро центриране по земя, успоредно на голлинията. Робин Шутен скочи на шпагат, за да избие, но за негово нещастие прати топката в собствената си врата - 2:0.

Само 3 минути по-късно нова контраатака на ЦСКА доведе до трето попадение. Брахими отново беше замесен, като този път отляво изведе добре Георги Чорбаджийски. Българинът нахлу в наказателното поле на противника и от малък ъгъл с хубав шут прониза вратата на Вригизов - 3:0.

В 30-ата минута дойде и първият по-опасен удар за Септември. Галин Иванов стреля, но след рикошет топката премина встрани от вратата. ЦСКА отговори с удар на Годой, който беше изведен от Илиан Илиев. Кошмара обаче не беше точен при изстрела си и от добра позиция шутира в аут.

В 41-ата минута Годой беше оставен напълно сам при центриране от корнер и нападателят засече с крак от близка дистанция. Вратарят на Септември обаче показа рефлекс и изби в нов ъглов удар.

В последните секунди на първата част ЦСКА вкара нов гол. След продължително нападение на "червените" Брахими получи пас на границата на наказателното поле, пое добре, направи една-две крачки и с хубав шут реализира заслужен гол за 4:0.

Второто полувреме започна с хубав удар на Илиев в 50-ата минута от дистанция. Вратарят обаче улови. В следващите минути темпото със сигурност беше по-ниско от това, което “червените” показаха през първата част. Интересни положения липсваха, а ударите не застрашаваха вратата на Септември.

ЦСКА 4:0 СЕПТЕМВРИ



1:0 Леандро Годой (14)

2:0 Робин Шутен (24) - авт.

3:0 Георги Чорбаджийски (27)

4:0 Мохамед Брахими (45)

ЦСКА: Густаво Бусато, Давид Пастор, Браян Кордоба, Адриан Лапеня, Анхело Мартино, Бруно Жордао, Джеймс Ето'о, Мохамед Брахими, Георги Чорбаджийски, Илиан Илиев, Леандро Годой

СЕПТЕМВРИ: Йоан Вригазов, Робин Шутен, Себастиан Уейт, Георги Върбанов, Йоан Бауренски, Стоян Стоичков, Галин Иванов, Валентин Озонафор, Фаиз Матоар, Никола Фонтен, Бертран Фурие