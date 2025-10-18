Популярни
Арда пусна свободен вход за мача със Септември (Сф)

  • 18 окт 2025 | 15:28
  • 261
  • 0
Арда пусна свободен вход за мача със Септември (Сф)

Арда пусна свободен вход за предстоящото домакинство на Септември (София) от 12-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е в понеделник (20 октомври) от 17:30 часа, а ден по-късно е денят на град Кърджали.

"Уважаеми фенове на Арда, по случай деня на Кърджали (21 октомври), ръководството на ПФК Арда реши да направи вход свободен, за мача със Септември, който е в понеделник 20 октомври от 17:30 ч. на "Арена Арда".

Нека всички да подкрепим нашите футболисти, които сега имат нужда от Вас. Очакваме ви!", написаха от клуба.

