Арда пусна свободен вход за мача със Септември (Сф)

Арда пусна свободен вход за предстоящото домакинство на Септември (София) от 12-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е в понеделник (20 октомври) от 17:30 часа, а ден по-късно е денят на град Кърджали.

"Уважаеми фенове на Арда, по случай деня на Кърджали (21 октомври), ръководството на ПФК Арда реши да направи вход свободен, за мача със Септември, който е в понеделник 20 октомври от 17:30 ч. на "Арена Арда".

Нека всички да подкрепим нашите футболисти, които сега имат нужда от Вас. Очакваме ви!", написаха от клуба.