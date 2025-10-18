ЦСКА уважи легендарния Божил Колев

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков присъства на представянето на биографичната книга на легендарния Божил Колев в Добрич днес. Събитието бе организирано от местния фен-клуб на "армейците" с благотворителна цел в подкрепа на големия защитник, който е петкратен шампион на България с ЦСКА и има 319 мача и 77 гола за тима.

От името на клуба Величков връчи на Божил Колев специален плакет в знак на уважение към огромния му принос за големия "армейски" отбор от 70-те години.

Книгата "От Черно море и ЦСКА до световния футбол" бе представена официално във Варна в началото на годината. В нея легендарният защитник е описал най-интересните преживявания в забележителната си кариера.

На събитието присъстваха десетки фенове на ЦСКА от региона, които ще подкрепят "армейците" в утрешния двубой срещу Добруджа.