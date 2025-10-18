Популярни
ЦСКА отива в Добрич с трима липсващи

ЦСКА отива в Добрич с трима липсващи

ЦСКА пътува за Добрич с три липси в състава, пише "Тема спорт". Както е известно, наказан за двубоя с Добруджа е халфът Бруно Жордао, който беше изгонен при нулевото равенство с Лудогорец преди паузата.

С контузии пък са десният бек Иван Турицов и Улаус Скаршем. Христо Янев няма да прави сериозни корекции спрямо състава, който остави позитивни впечатления в дербито с разградчани. Очаква се рокадите да са само две, и то принудителни, предвид отсъствието на Турицов и Жордао. Дупката отдясно на защитата ще бъде запушена от бразилеца Пастор, който бе преквалифициран в крило срещу Лудогорец.

Пред него с големи шансове да започне като титуляр е Мохамед Брахими. Крилото, който преди паузата беше изваден от първия отбор от Христо Янев, игра силно в контролата със Септември през миналата седмица (4:0) и получи похвали от треньора.

