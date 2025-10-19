ЦСКА изчерпа лимита си на грешки! "Червените" излизат за трите точки срещу последния в класирането

Слушай на живо: Добруджа - ЦСКА

ЦСКА гостува на Добруджа в среща от 12-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Дружба" е от 15:00 часа и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски. Двата отбора се намират в дъното на класирането - домакините заемат последната позиция със своите 7 точки, а с три повече "армейците" са две места по-напред в подреждането.

Тимът на Христо Янев е единственият със само една победа от началото на сезона, което означава, че вече е изчерпал лимита си на грешки и днес ще търси задължителен успех в Добрич. "Червените" са в серия от три поредни равенства, последното от които дойде срещу Лудогорец (0:0) преди паузата. Срещу "орлите" столичани показаха по-добро лице и със сигурност могат да съжаляват, че не спечелиха.

През настоящата кампания добричлии имат две победи, които бяха постигнати в първите 4 кръга, а след това записаха едно реми и шест поражения. "Жълто-зелените" също ще направят опит да надигнат глава и да вземат поне една точка днес. В последния си мач отборът на Атанас Атанасов отстъпи на Арда (0:2), а след него треньорът подаде оставка, която обаче не беше приета от клубното ръководство.

По време на паузата в елита двата тима изиграха по една контрола. Добруджа загуби от Черно море с 0:3, а ЦСКА разгроми Септември (София) с 4:0.

Добрата новина за домакините е завръщането на Венцислав Керчев и Диого Мадалено. Аут за срещата остава контузеният защитник Джонатан Куеро.

В лагера на "армейците" има по-сериозни кадрови проблеми. Бруно Жордао ще пропусне двубоя, тъй като е наказан, а Иван Турицов и Улаус Скаршем са с травми. Под въпрос остава участието на Лумбард Делова, който също имаше оплаквания.

Добруджа - ЦСКА

Начало: 15:00 часа

Съдия: Мариян Гребенчарски

Стадион: "Дружба", Добрич