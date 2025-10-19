Популярни

Играчите на Левски останаха доволни от позицията на клуба срещу расизма

  • 19 окт 2025 | 09:59
  • 512
  • 0

Легионерите на Левски не скриха задоволството си от позицията срещу расизма, която разпространиха „сините“ вчера. До един чуждите играчи я публикуваха в социалните си мрежи.

Левски застана зад своите играчи и осъди всякакви форми на расизъм
Левски застана зад своите играчи и осъди всякакви форми на расизъм

Както е известно, още един от тъмнокожите футболисти на Левски имаше подобен проблем като Сангаре, припомня „Мач Телеграф“. И това е Алдаир. Ултраси се бяха опитали да изгонят роднините му от сектора за гости в Брага. По-късно други фенове, които са били свидетели на неприятната сцена, се извинили на пострадалите, а след това и Алдаир получи доста послания за съпричастност.

