  3. Скръбна вест! Отиде си един от титулярите на Левски от паметното 7:2 над ЦСКА

  • 18 окт 2025 | 11:42
  • 508
  • 0
На 79-годишна възраст почина бившият футболист на Левски Кръстьо Богданов. Той е един от титулярите по време на знаменитата победа на “сините” със 7:2 срещу ЦСКА през 1968 година.

Тогава Богданов излиза с номер 6 на гърба в центъра на полузащитата, тъй като Александър Миланов е контузен по това време. По-късно неговата фланелка остава единствената запазена на футболист на Левски от въпросния мач. През 2022 година тя беше дарена на музея на “сините”.

Кръстьо Богданов е защитавал цветовете още не Спартак (Пловдив) и Марица (Пловдив). За Левски има 65 мача във всички турнири, а през сезон 1970/1971 вдига Купата на България.

Екипът на Sportal.bg изказва своите съболезнования към близките и роднините на Кръстьо Богданов!

