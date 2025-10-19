Шон Дайш все още е фаворит за заместник на Постекоглу

Шон Дайш води напреднали преговори с Нотингам Форест за поста старши треньор на отбора, но останалите кандидати все още не са изключени от надпреварата.

Нотингам уволни Постекоглу след 39 дни начело на клуба

Бившият мениджър на Манчестър Сити Роберто Манчини също е провел позитивни разговори относно възможността да замени Анге Постекоглу, който бе уволнен само 18 минути след поражението с 0:3 от Челси в събота.

Ръководството на Форест е проявило интерес и към италианския треньор Лучано Спалети, но според информация на Sky Italia, той вече не е сред вариантите. Бившият наставник на Олимпиакос Педро Мартинш, който в момента работи в Катар, също е бил разглеждан като възможност, но няма да поеме отбора.

Макар Манчини все още да не е отпаднал напълно от обсега на клуба, Sky Sports News съобщава, че Шон Дайш е основният фаворит и може да бъде назначен в най-скоро време, ако собственикът Евангелос Маринакис реши, че именно той е правилният човек да замени Постекоглу.

Австралиецът Анге Постекоглу, който не успя да спечели нито един от осемте си мача начело на Форест, бе освободен само 18 минути след последния съдийски сигнал в мача срещу Челси на „Сити Граунд“.

Решението кой ще бъде неговият наследник е изцяло в ръцете на Маринакис, който вече търси третия си старши треньор за сезона в Нотингам Форест.