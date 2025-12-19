Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

Състав на Софийския градски съд (СГС) отмени избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет. Това става ясно от днешното решение № 1802 на СГС, ТО VI-25, със съдия-докладчик Весела Трайкова Живкова Офицерска.

Производството по делото е по искови молби на Белчо Горанов, Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков за отмяна като незаконосъобразни на решенията на Общото събрание на Българския олимпийски комитет, проведено на 19 март 2025 година, по т. 9 от дневния ред, с което за председател на централата е избрана Весела Лечева, и решението по т. 10 от дневния ред за избор на нов състав на Изпълнителното бюро на организацията.

Като основания за незаконосъобразност на оспорените решения в исковите молби на четиримата ищци се сочат следните обстоятелства: нарушение на чл. 32, ал. 3 от Устава на БОК при връчване на поканата за общото събрание, изразяващо се в неизпращането ѝ индивидуално на имейл или по пощата най-малко 1 месец преди заседанието до всички членове на сдружението, а само до част от тях; нарушение на чл. 35, ал. 1 от Устава, изразяващо се в това, че кандидатурата за председател на Весела Лечева е подадена на 27.02.2025 г., което е по-късно от посочения срок от 20 дни преди датата на провеждане на събранието; делегатът на Сдружение „Българска федерация по хокей на трева“ не е имал изрично пълномощно за участие в Общото събрание, каквото се изисква съгласно Устава; в Общото събрание като представител на Българска федерация по борба е участвал бившият, а не новоизбраният председател Станка Златева; не е извършена проверка за легитимация на гласуващите, делегатите са гласували с делегатски карти, които не са поименни, при което е било възможно гласуване от лица, които не са членове на БОК; в гласуването за избор са допуснати членове с пълномощни, без да е взето решение от Управителния съвет на съответната федерация за упълномощаването им; гласуването за членове на ИБ и КС е било en bloc – за целите предложени състави на двата органа, в противоречие с чл. 37, ал. 2 от Устава и без такова гласуване да е включено в дневния ред и да е взето решение за това от Общото събрание; протоколът от общото събрание не е подписан от избрания от Общото събрание секретар и от председателя на сдружението, в противоречие с чл. 40, ал. 2 от Устава на БОК, и липса на изискуемото равенство между двата пола, както и липса на необходимия количествен превес на спортните федерации в новоизбрания състав на Изпълнителното бюро, в противоречие съответно с чл. 42, ал. 4 и ал. 3 от Устава на БОК.

Постъпили са и писмени отговори на исковите молби от конституираната на страната на ответника Весела Лечева, която оспорва допустимостта и основателността на предявените искове и иска прекратяване на делото.

Вследствие на разглеждането на всички събрани писмени доказателства по делото СГС уважава исковете като основателни и отменя решенията на Общото събрание на БОК от 19 март 2025 година по точки 9, 10 и 11 за избор на нов председател и нови Изпълнително бюро и Контролен съвет.

БОК ще трябва да заплати и разноските по делото на ищците за заплатени държавни такси и за адвокатско възнаграждение в общ размер на 2150 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София в двуседмичен срок от връчване на препис на всяка от страните.