Крузейро и Коринтианс с минимални победи в Бразилейро Betano

Тази нощ се изиграха първите два мача от 29-ия кръг на Бразилейро Betano.
В първия от тях Коринтианс спечели с минималното 1:0 в домакинството си на Атлетико Минейро.
Единственият гол в мача отбеляза Майкон Барберан в 49-ата минута.
Благодарение на трите точки победителите се откъснаха на пет точки от зоната на изпадащите. Дори те все още имат шанса да преследват 12-тото място, която дава право на участие в Копа Судамерикана, като там се намира именно Коринтианс.
В другия мач Крузейро също спечели с минимален резултат, надделявайки у дома с 1:0 срещу Фораталеза.
Там единственият гол вкара Кристиан Кардосо в 21-вата минута.
Това помогна на победителите да запазят близката дистанция спрямо лидерите Палмейрас и Фламенго, като обаче имат илюзорни шансове да се борят за титлата, тъй като преките им конкуренти имат два мача в запас. Форталеза от своя страна още повече затрудни положението си и се отдалечи от спасителния бряг на седем точки и мач повече от първия над чертата Сантос с Неймар в състава си.