Крузейро и Коринтианс с минимални победи в Бразилейро Betano

Тази нощ се изиграха първите два мача от 29-ия кръг на Бразилейро Betano.

В първия от тях Коринтианс спечели с минималното 1:0 в домакинството си на Атлетико Минейро.

🕘 Fim de jogo e 𝙑𝙄𝙏𝙊́𝙍𝙄𝘼 𝘿𝙊 𝘾𝙍𝙐𝙕𝙀𝙄𝙍𝙊!!!!!



NO MINEIRÃO, O CABULOSO DERROTOU O FORTALEZA, POR 1 A 0, E SOMOU MAIS TRÊS PONTOS IMPORTANTES NO BRASILEIRO!!!!



⚽️ CHRISTIAN MARCOU O GOL CELESTE!



🔷 #CRUxFOR | 1-0 | #GrandeCampeão pic.twitter.com/VPsEreqElp — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) October 19, 2025

Единственият гол в мача отбеляза Майкон Барберан в 49-ата минута.

O GOL DA VITÓRIA!! 🫡



Arroyo fez uma boa jogada individual e achou Christian na área, que dominou e mandou a bola para o fundo do gol!! pic.twitter.com/XP5LIYyg58 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) October 19, 2025

Благодарение на трите точки победителите се откъснаха на пет точки от зоната на изпадащите. Дори те все още имат шанса да преследват 12-тото място, която дава право на участие в Копа Судамерикана, като там се намира именно Коринтианс.

В другия мач Крузейро също спечели с минимален резултат, надделявайки у дома с 1:0 срещу Фораталеза.

FIIIIIIIIM DE JOGO NA NEO QUÍMICA ARENA!!!!! VITÓRIA DO TIMÃO NO BRASILEIRÃO!!!! 🦅



Corinthians 1 🆚 0 Atlético-MG



⚽ Maycon#VaiCorinthians pic.twitter.com/27r9bj7CAi — Corinthians (@Corinthians) October 18, 2025

Там единственият гол вкара Кристиан Кардосо в 21-вата минута.

Това помогна на победителите да запазят близката дистанция спрямо лидерите Палмейрас и Фламенго, като обаче имат илюзорни шансове да се борят за титлата, тъй като преките им конкуренти имат два мача в запас. Форталеза от своя страна още повече затрудни положението си и се отдалечи от спасителния бряг на седем точки и мач повече от първия над чертата Сантос с Неймар в състава си.